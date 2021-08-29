4 сентября с 12:00 часов на площадках Детского парка и ДЮСШ будет проходить фестиваль «Старт к успеху!»

4 сентября с 12:00 до 14:00 часов на территории Детского парка и ДЮСШ будет проходить традиционный фестиваль "Старт к успеху!" с участием учреждений дополнительного образования, подведомственных управлениям культуры и образования.

Территория Детского парка на несколько часов превратится в уникальную площадку для творческой презентации кружков, секций, коллективов. Фестиваль призван сориентировать юных озерчан и их родителей в мире дополнительных внеурочных занятий.

Фестиваль «Старт к успеху!» ежегодно приурочен к Дню знаний, он служит ориентиром в мире увлечений и является началом уникального пути развития способностей и талантов каждого ребенка.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48266/