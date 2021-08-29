Анна Крившина стала серебряным призером Паралимпиады

– Искренне рад за Аню, так держать! – пишет Евгений Щербаков.
Вчера днём РИА «Новости» опубликовало сообщение о том, что Анна Крившина стала призёром Паралимпиады, завоевав серебро в заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S13.
Крившина в финальном заплыве показала результат 27,06 секунды. Победу одержала бразильянка Мария Каролина Гомес Сантьяго (26,82), бронза у итальянки Карлотты Джилли (27,07). Другая представительница России Дарья Пикалова (27,39) заняла пятое место.
В активе сборной России стало 46 наград Паралимпиады-2020: 14 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовых. И в этом есть заслуга уроженки Озерска.
– Медаль мне достаточно тяжело досталась, – сказала Крившина журналистам. – Вот какая она тяжелая по весу, настолько же она тяжелая и в моральном плане. Конечно же, мне хотелось золота. Я рассчитывала на золото, но ничего страшного. Я очень долго шла к этой медали, целых девять лет - то нас отстраняли (от Игр-2016), то переносили Паралимпиаду (с 2020 года).
И, конечно, я после заплыва расстроилась и заплакала,
– продолжила спортсменка. – А сейчас, держа в руках медаль, приходит осознание - это же олимпийская медаль! Как можно не радоваться? Так что все хорошо. Заплыв у меня получился хорошо, просто соперница оказалась сильнее. На данный момент это так.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа