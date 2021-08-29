2021-08-30YEKT13:00:00 | Новости Городские новости Три дня в Озерске проходил симпозиум по живописи «Артлокация. Образ атомных городов» Проект реализуется в рамках программы «Территория культуры» Росатома и охватывает десять городов ЗАТО, его цель – запечатлеть художественный образ закрытых городов. Открытие мероприятия состоялось 26 августа в Детской художественной школе.

Ранее проект уже побывал в Северске, Зеленогорске, Снежинске и Трёхгорном.

В Озерск, как и в другие города ЗАТО, приехали два известных московских художника – пейзажиста Алексей Буртасенков

и Дмитрий Петров. В первый день они с экскурсией проехали по Озерску.



На открытии мероприятия гости поделились своими впечатлениями о городе и о художественной школе.



– В рамках проекта мы побывали в пяти городах, и ваш город с наиболее богатой историей, – отметил Алексей Буртасенков. – Сегодня мы узнали, что здесь по берегам озер располагались поселения, которым более тысячи лет, это прямо завораживает. У вас проводятся археологические раскопки. В этом городе жил и работал Игорь Васильевич Курчатов и даже одно это имя говорит о многом. Ваш город, конечно, отличается от других.

Также Алексей Буртасенков обратил внимание и на то, что, к счастью, в закрытых городах сохранилась система художественных школ с серьёзным, творческим подходом, характерным для советского периода. В те времена был обстоятельный подход к подготовке будущих студентов столичных ВУЗов. Он подчеркнул, что Детская художественная школа Озерска стоит в ряду таких учреждений с высоким уровнем подготовки, и сегодня она является кузницей талантов для высших учебных заведений.



Дмитрий Петров также поделился впечатлениями о городе. Он отметил, что город со всех сторон окружён озерами, за которыми видны горы, что создаёт ощущение сверхпространства, где много воздуха. Именно эта окружающая атмосфера и солнечный свет дают возможность отразить в картине богатство красок и разнообразие естественного освещения.

Торжественное открытие мероприятия состоялось в актовом зале Детской художественной школы. Общение проходило на фоне пленэрных работ юных озерских художников, которые они подготовили в ходе своей летней практики в июне этого года. Гостей города присутствующим представила начальник управления культуры администрации Светлана Степанова.

Первый из них – член корреспондент Российской Академии художеств, член правления Московского Союза художников, член Творческого Союза художников России, а также член Совета директоров Ассоциации деятелей искусства и культуры "Творческое объединение "Новые передвижники". Алексей Николаевич Буртасенков творит в жанрах исторической картины, натюрморта, пейзажа, портрета.

Творчество члена Московского Союза художников Дмитрия Валерьевича Петрова во многом посвящено темам семьи, Православия и Великой Отечественной войны. Художник представлял персональные выставки во многих городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Он участвовал во всероссийских и международных пленэрах, выступал в качестве их куратора и руководителя, проводил мастер-классы. Сейчас преподаёт во ВГИК им С. А. Герасимова, а его ученики участвуют в московских, всероссийских и международных выставках и конкурсах.



С приветственным словом к ним обратился заместитель главы округа Олег Ланге. От имени главы округа он поблагодарил московских художников за плодотворное сотрудничество с программой Росатома:

– Проект «Территория культуры Росатома» даёт возможность жителям округа знакомиться с профессиональными коллективами и выдающимися творческими личностями. В данном случае мы познакомились с вами, и ваше присутствие в городе и в художественной школе также открывает для нас новые горизонты. Я думаю, что и вам тоже повезло познакомиться с Озерском, с воспитанниками озерской Детской художественной школы. Вам предстоит работать в самых живописных уголках нашего города, и вы убедитесь, что Озерск один из самых красивых городов среди других ЗАТО. Вы сами убедитесь, что это будет удивительный и уникальный опыт.

На память об Озерске Олег Ланге вручил гостям книги об истории города.

Детям Олег Ланге пожелал плодотворной работы, в полной мере воспользоваться возможностью поработать с мастерами, получить от них как можно больше практических знаний, которые можно будет в дальнейшем использовать для саморазвития.



В течение трёх дней художники проводили для воспитанников художественной школы мастер-классы и пленэры. Заранее были выбраны три профессиональных озерских художника, в консолидации с которыми проходил пленэр, его результатом стали написанные с натуры картины с достопримечательностями и узнаваемыми характерными видами города. Местным трем участникам симпозиума: художнице Ирине Окуневой, художникам-преподавателям ДХШ Андрею Степанову и Юлии Нерадовских

организаторами проекта были предоставлены художественные материалы (холст на подрамнике 50х70см, комплект масляных красок). Также для выставки была отобрана работа ученицы ДХШ Вероники Фазлитдиновой (преподаватель Чистякова Татьяна Викторовна).



Результатом совместной работы стали написанные с натуры картины, на которых художники запечатлели беседку-ротонду в Парке культуры и отдыха, здание театра «Наш дом» и здание старого Дома одежды. Эти произведения будут обрамлены, опубликованы в альбоме и войдут в состав масштабной передвижной выставки, которая будет путешествовать по городам ЗАТО.

Планируется, что эти произведения также войдут в живописную коллекцию ГК "Росатом", составят пантеон достижений наших соотечественников в области изобразительного искусства.

Всем участникам будут выданы грамоты о повышении квалификации.

Фото Валерия Ушакова.





































































Информация предоставлена: Ранее проект уже побывал в Северске, Зеленогорске, Снежинске и Трёхгорном.В Озерск, как и в другие города ЗАТО, приехали два известных московских художника – пейзажиста. В первый день они с экскурсией проехали по Озерску.На открытии мероприятия гости поделились своими впечатлениями о городе и о художественной школе., – отметил. –Такжеобратил внимание и на то, что, к счастью, в закрытых городах сохранилась система художественных школ с серьёзным, творческим подходом, характерным для советского периода. В те времена был обстоятельный подход к подготовке будущих студентов столичных ВУЗов. Он подчеркнул, что Детская художественная школа Озерска стоит в ряду таких учреждений с высоким уровнем подготовки, и сегодня она является кузницей талантов для высших учебных заведений.также поделился впечатлениями о городе. Он отметил, что город со всех сторон окружён озерами, за которыми видны горы, что создаёт ощущение сверхпространства, где много воздуха. Именно эта окружающая атмосфера и солнечный свет дают возможность отразить в картине богатство красок и разнообразие естественного освещения.Торжественное открытие мероприятия состоялось в актовом зале Детской художественной школы. Общение проходило на фоне пленэрных работ юных озерских художников, которые они подготовили в ходе своей летней практики в июне этого года. Гостей города присутствующим представила начальник управления культуры администрацииПервый из них – член корреспондент Российской Академии художеств, член правления Московского Союза художников, член Творческого Союза художников России, а также член Совета директоров Ассоциации деятелей искусства и культуры "Творческое объединение "Новые передвижники".творит в жанрах исторической картины, натюрморта, пейзажа, портрета.Творчество члена Московского Союза художниковво многом посвящено темам семьи, Православия и Великой Отечественной войны. Художник представлял персональные выставки во многих городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Он участвовал во всероссийских и международных пленэрах, выступал в качестве их куратора и руководителя, проводил мастер-классы. Сейчас преподаёт во ВГИК им С. А. Герасимова, а его ученики участвуют в московских, всероссийских и международных выставках и конкурсах.С приветственным словом к ним обратился заместитель главы округаОт имени главы округаон поблагодарил московских художников за плодотворное сотрудничество с программой Росатома:На память об Озерске Олег Ланге вручил гостям книги об истории города.Детямпожелал плодотворной работы, в полной мере воспользоваться возможностью поработать с мастерами, получить от них как можно больше практических знаний, которые можно будет в дальнейшем использовать для саморазвития.В течение трёх дней художники проводили для воспитанников художественной школы мастер-классы и пленэры. Заранее были выбраны три профессиональных озерских художника, в консолидации с которыми проходил пленэр, его результатом стали написанные с натуры картины с достопримечательностями и узнаваемыми характерными видами города. Местным трем участникам симпозиума: художницехудожникам-преподавателям ДХШорганизаторами проекта были предоставлены художественные материалы (холст на подрамнике 50х70см, комплект масляных красок). Также для выставки была отобрана работа ученицы ДХШй (преподаватель).Результатом совместной работы стали написанные с натуры картины, на которых художники запечатлели беседку-ротонду в Парке культуры и отдыха, здание театра «Наш дом» и здание старого Дома одежды. Эти произведения будут обрамлены, опубликованы в альбоме и войдут в состав масштабной передвижной выставки, которая будет путешествовать по городам ЗАТО.Планируется, что эти произведения также войдут в живописную коллекцию ГК "Росатом", составят пантеон достижений наших соотечественников в области изобразительного искусства.Всем участникам будут выданы грамоты о повышении квалификации.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-08-30YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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