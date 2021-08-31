2021-09-01YEKT11:00:00 | Новости Городские новости В Озерске прозвенели первые звонки нового учебного года В этом году в Озерском городском округе впервые переступили порог школы 950 маленьких озерчан, более 400 одиннадцатиклассников принимали участие в торжественных школьных линейках в последний раз. По традиции с началом учебного года озерских школьников поздравили представители депутатского корпуса.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, проведение Дня знаний претерпело изменения. В этом году, как и в прошлом, в торжественных линейках принимали участие только первоклассники и будущие выпускники.

Праздничное мероприятие в лицее №23 посетил председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер и руководитель фракции «Единая Россия», руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области в округе Валентина Сылько.

– Вот и наступил этот долгожданный день. 1 сентября – это старт нового учебного года. Хочу пожелать вам, чтобы этот день запомнился долгожданными весёлыми встречами, звонким и задорным смехом, интересными знакомствами и пробуждением тяги к знаниям, чтобы у вас сил и терпения хватило на весь учебный год. Ученикам хочу пожелать высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей. Учителям – терпеливых и прилежных учеников. Желаю успехов выпускникам, чтобы они поступили в те учебные заведения, которые для себя наметили, желательно на бюджетные места. Отдельные слова благодарности хочу адресовать руководству школы и администрации за ту работу, которая была проведена к юбилею школы. С днём знаний вас! – обратился к детям и родителям Сергей Гергенрейдер.

Затем с приветственным словом ко всем собравшимся обратилась Валентина Сылько:

– Первый сентябрьский звонок волнителен для всех поколений. Для первоклассников, поскольку они начинают очень трудный, но интересный путь в мир знаний. Уважаемые родители, не волнуйтесь, вы отдали детей в надёжные, очень профессиональные и добрые руки. Дорогие выпускники, у вас в этом учебном году особая миссия – вы определяете своё будущее. Я хочу пожелать, чтобы на пороге во взрослую жизнь вы не наделали ошибок. Желаю всем успешного, здорового учебного года, будьте счастливы, в добрый путь!













































День знаний – это праздник, который даёт старт началу учебного года не только для школьников, но и для студентов. Этим утром в ОТИ НИЯУ МИФИ студентов поздравили заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.



Учащихся лицея №39 с Днём знаний поздравил депутат Собрания депутатов округа Анатолий Лобода.









Торжественную линейку в школе №25 посетили представители реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк»: председатель профсоюзов Вячеслав Павлов, главный инженер Дмитрий Сахаров, инженер по радиационной безопасности, депутат Собрания депутатов Михаил Праздников.











Депутат Собрания Ольга Юминова поздравила учащихся, учителей и родителей школы №36.



В школе №24 в праздничной торжественной линейке участие принял депутат Собрания депутатов Андрей Лучников.



Депутат Собрания депутатов Юрий Халиков в этот день поздравил воспитанников Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.



Информация предоставлена: В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, проведение Дня знаний претерпело изменения. В этом году, как и в прошлом, в торжественных линейках принимали участие только первоклассники и будущие выпускники.Праздничное мероприятие в лицее №23 посетил председатель Собрания депутатови руководитель фракции «Единая Россия», руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области в округеобратился к детям и родителямЗатем с приветственным словом ко всем собравшимся обратиласьДень знаний – это праздник, который даёт старт началу учебного года не только для школьников, но и для студентов. Этим утром в ОТИ НИЯУ МИФИ студентов поздравили заместитель председателя Собрания депутатови генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»Учащихся лицея №39 с Днём знаний поздравил депутат Собрания депутатов округаТоржественную линейку в школе №25 посетили представители реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк»: председатель профсоюзов, главный инженер, инженер по радиационной безопасности, депутат Собрания депутатовДепутат Собранияпоздравила учащихся, учителей и родителей школы №36.В школе №24 в праздничной торжественной линейке участие принял депутат Собрания депутатовДепутат Собрания депутатовв этот день поздравил воспитанников Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-09-01YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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