В Озерске прозвенели первые звонки нового учебного года

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, проведение Дня знаний претерпело изменения. В этом году, как и в прошлом, в торжественных линейках принимали участие только первоклассники и будущие выпускники.
Праздничное мероприятие в лицее №23 посетил председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер и руководитель фракции «Единая Россия», руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области в округе Валентина Сылько.
– Вот и наступил этот долгожданный день. 1 сентября – это старт нового учебного года. Хочу пожелать вам, чтобы этот день запомнился долгожданными весёлыми встречами, звонким и задорным смехом, интересными знакомствами и пробуждением тяги к знаниям, чтобы у вас сил и терпения хватило на весь учебный год. Ученикам хочу пожелать высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей. Учителям – терпеливых и прилежных учеников. Желаю успехов выпускникам, чтобы они поступили в те учебные заведения, которые для себя наметили, желательно на бюджетные места. Отдельные слова благодарности хочу адресовать руководству школы и администрации за ту работу, которая была проведена к юбилею школы. С днём знаний вас! – обратился к детям и родителям Сергей Гергенрейдер.
Затем с приветственным словом ко всем собравшимся обратилась Валентина Сылько:
– Первый сентябрьский звонок волнителен для всех поколений. Для первоклассников, поскольку они начинают очень трудный, но интересный путь в мир знаний. Уважаемые родители, не волнуйтесь, вы отдали детей в надёжные, очень профессиональные и добрые руки. Дорогие выпускники, у вас в этом учебном году особая миссия – вы определяете своё будущее. Я хочу пожелать, чтобы на пороге во взрослую жизнь вы не наделали ошибок. Желаю всем успешного, здорового учебного года, будьте счастливы, в добрый путь!
День знаний – это праздник, который даёт старт началу учебного года не только для школьников, но и для студентов. Этим утром в ОТИ НИЯУ МИФИ студентов поздравили заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
Учащихся лицея №39 с Днём знаний поздравил депутат Собрания депутатов округа Анатолий Лобода.
Торжественную линейку в школе №25 посетили представители реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк»: председатель профсоюзов Вячеслав Павлов, главный инженер Дмитрий Сахаров, инженер по радиационной безопасности, депутат Собрания депутатов Михаил Праздников.
Депутат Собрания Ольга Юминова поздравила учащихся, учителей и родителей школы №36.
В школе №24 в праздничной торжественной линейке участие принял депутат Собрания депутатов Андрей Лучников.
Депутат Собрания депутатов Юрий Халиков в этот день поздравил воспитанников Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа