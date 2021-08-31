Южноуральские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей второго сентября

В сентябре этого года более миллиона жителей Челябинской области, имеющих страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей, сообщают в отделении Пенсионного фонда России по Челябинской области.

Для получения денег пенсионерам делать ничего не придется: Пенсионный фонд автоматически перечислит всю сумму по имеющимся данным. Доставку выплаты осуществят в том же порядке, что и доставку обыкновенных пенсий — через выбранную пенсионером организацию: банк, почту или другую доставочную организацию.

Южноуральцы, пенсия которых зачисляется на счета в банках, получат выплату 2 сентября 2021 года. Однако тем, кто получает пенсию через «Почту России», 10 тысяч выплатят в один день с пенсией.

Если пенсионер по каким-то причинам не сможет получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже.

Стоит отметить, что согласно указу президента данная выплата не может быть удержана по исполнительному производству — отделения Пенсионного фонда будут автоматически маркировать выплату знаком, запрещающим списание.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouralskie-pensionery-poluchat-po-10-tysyach-rubley-vtorogo-sentyabrya/