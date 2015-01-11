В Челябинской области применят 3 разных вакцины от гриппа

В Челябинской области начинается сезонная вакцинация от гриппа – в поликлиники региона стали поступать прививки трех наименований.

Это «Совигрипп», «Ультрикс» и «Флю-М». Какую из них ставить будут решать врачи, исходя из индивидуальных показаний.

В Минздраве напомнили, что период между прививками от гриппа и COVID-19 должен составлять не менее 30 дней̆. Также не стоит прививаться от гриппа в промежутке между первым и вторым компонентами вакцины против коронавируса.

«В период разгара коронавирусной инфекции, любая другая инфекция может значительно усугубить течение болезни, повлиять на развитие тяжелых осложнений и ухудшить прогноз. Необходимо правильно спланировать личный̆ календарь вакцинации, чтобы к началу эпидсезона по гриппу в декабре-январе уже выработался устойчивый̆ иммунитет», – подчеркнула руководитель Центра общественного здоровья и медпрофилактики региона Ольга Агеева.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2021 году в области планируется привить не менее 60% жителей. Бесплатной вакцинации подлежат дети в возрасте с шести месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, призывники, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Остальные жители смогут привиться на платной основе.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-primenyat-3-raznyh-vaktsiny-ot-grippa_140740.html