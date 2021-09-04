Информация о заболеваемости COVID-19 в Озёрском городском округе

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 30.08.2021г. по 05.09.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 149 новых случаев заболевания COVID-19.
За этот период выздоровели 137 человек.
В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.
По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 06.09.2021 получили 1 прививку 24304 человек, 2 прививки – 21409 человек.
За истекшую неделю в Клиническую больницу №71 поступило 5000 доз вакцины «Спутник Лайт», 3000 – «Спутник V».
В настоящее время в поликлиниках Клинической больницы №71 вакцинация населения организована без очередей, поэтому для тех, кто еще не привился, именно сейчас самое лучшее время пройти вакцинацию.
Людям старшего возраста, а также лицам с любыми хроническими заболеваниями необходимо прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19.
Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.
Запись на вакцинацию доступна по телефонам:
4-40-90 (городская поликлиника),
2-50-12 (заводская поликлиника).