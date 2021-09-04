Информация о заболеваемости COVID-19 в Озёрском городском округе

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 30.08.2021г. по 05.09.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 149 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 137 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 06.09.2021 получили 1 прививку 24304 человек, 2 прививки – 21409 человек.

За истекшую неделю в Клиническую больницу №71 поступило 5000 доз вакцины «Спутник Лайт», 3000 – «Спутник V».

В настоящее время в поликлиниках Клинической больницы №71 вакцинация населения организована без очередей, поэтому для тех, кто еще не привился, именно сейчас самое лучшее время пройти вакцинацию.

Людям старшего возраста, а также лицам с любыми хроническими заболеваниями необходимо прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

Запись на вакцинацию доступна по телефонам:

4-40-90 (городская поликлиника),

2-50-12 (заводская поликлиника).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48335/