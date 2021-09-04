О ДТП, произошедшем 1-го сентября

1 сентября 2021 года, около 17 часов 40 минут в г. Озерск, водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», при проезде нерегулируемого перекрестка улиц Свердлова – Советская, при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущества автомобилю «Тойота Авенсис», двигавшемуся по главной и совершил столкновение с ним.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля «Киа Рио» и его несовершеннолетний пассажир, девочка трех лет, находившаяся на заднем пассажирском сиденье в «детском кресле» и пристегнутая ремнем безопасности.

В настоящее время по данному дорожно – транспортному происшествию ведется проверка.