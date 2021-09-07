Заявку на подключение к газу можно будет подать через портал госуслуг

Потребители, которые захотят воспользоваться программой социальной газификации, анонсированной президентом РФ в ежегодном Послании Федеральному Собранию 21 апреля, смогут подать заявку на подключение к сетям в электронном формате – через портал госуслуг. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В Челябинской области в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина разработан план социальной газификации с бесплатным подключением домовладений к газу до конца 2022 года. Догазификация обеспечит технологическое присоединение до границы земельного участка в уже газифицированных населённых пунктах. Это будет сделано за счёт средств единого оператора газификации, а не потребителя.

Заявка, поданная через портал госуслуг, будет автоматически направляться единому оператору. Он отвечает за весь процесс доведения газа от магистрального газопровода до границы участка.

Для участия в программе необходимо подать заявку через портал госуслуг или Единого оператора газификаци СОЦГАЗ.РФ (https://connectgas.ru/), а также в офисах и на сайте газораспределительных организаций, МФЦ. На территории Челябинской области действует единый оператор газификации - ООО «Газпром газификация», который работает совместно с АО «Газпром газораспределение Челябинск» и ООО «Озерскгаз».

Социальная газификация реализуется в рамках утвержденной Правительством «дорожной карты». Она предполагает, что к 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.

Контактное лицо: старший инженер отдела энергосбережения Управления ЖКХ Сабаева Наталья Николаевна, тел.8(35130)23886, sabaeva-n@mail.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48357/