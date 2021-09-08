На Южном Урале стартует проект по постковидной реабилитации

В Челябинской области реализуется масштабный проект постковидной реабилитации – он поможет восстановиться после лечения от вируса, который отличается тяжелыми осложнениями.

По словам учредителя Фонда Ирины Текслер, реализация проекта обошлась в 30 млн рублей. В настоящее время оснащены более 80% физиокабинетов в 24 населенных пунктов области.

«Происходила не просто поставка оборудования, которое мы захотели, работа производилась с каждой больницей: составлялись списки, врачи присылали запросы. Также были предусмотрены не только покупка и доставка, но и пуско-наладочные работы, обучение медперсонала. Проект поможет здравоохранению в лечении последствий COVID-19», – отметила Ирина Текслер.

Сообщается, что проект обошелся в 30 млн рублей, которые выделила компания Норникель, активно участвующая в проектах по борьбе с коронавирусом. На эти средства были закуплены около 10 наименований оборудования.

«Были приобретены аппараты ультравысокочастотной, ультразвуковой, лазерной, магнитной терапии, кварц, дарсонваль, небулайзеры, облучатели верхних дыхательных путей и ультрафиолет», – добавил замминистра здравоохранения Евгений Ванин.

Учредитель Фонда отметила, что переоснащение и создание новых физиокабинетов коснется только муниципалитетов области, среди них: Увельский, Агаповский, Уйский, Еткульский, Кизильский, Аргаяшский, Кунашакский, Октябрьский, Брединский районы, Карабаш, Верхний Уфалей, Касли, Коркино, Пласт, Нязепетровск, Миасс, Куса, Долгодеревенское, Фершампенуаз, Катав-Ивановск, Чесма, Копейск.

«По Челябинску вопрос остается открытым. Сначала необходимо оборудовать первичное звено, работающее в регионе – потребность в новой технике там более острая», – отметила Ирина Текслер.

Замминистра здравоохранения также добавил, что новыми бесплатными кабинетами могут воспользоваться граждане, которые в этом нуждаются. Для посещения физиотерапии необходим полис ОМС и направление лечащего врача.

«В рамках проекта рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию. Оборудование уже доставили в кабинеты, работа с населением началась», – отметил чиновник.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-startuet-proekt-po-postkovidnoy-reabilitatsii_140976.html