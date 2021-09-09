13 сентября в учреждения социальной сферы придет тепло

Соответствующее постановление подписал глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

В связи с устойчивым понижением температуры воздуха, в понедельник, 13 сентября, отопление включат в детских садах, школах, а также в больницах. Учреждения социальной сферы к началу отопительного сезона подготовлены.

Как сообщалось ранее, в Озерском городском округе все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону проведены. В частности, прошла проверка готовности управляющих организаций. О дате подключения к отоплению жилого фонда будет сообщено дополнительно.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа