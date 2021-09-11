В одном из дворов Озерска появилась современная территория детства

Менее года назад инициативные жильцы многоквартирного дома решили принять участие в программе. По их словам, двор находился в крайне запущенном состоянии.
- Раньше здесь был «мертвый» двор. По предложению руководителя нашей управляющей организации Людмилы Шаньшеровой мы с группой активных жителей решили установить детскую площадку: подготовили документы, провели собрание, жильцы дома поддержали. Так как пакет документов был сформирован правильно, их сразу приняли в администрации и внесли в список благоустраиваемых территорий. У нас в доме живет много семей с детьми, да и в соседних домах тоже. К нашему счастью, почти все были «за», дети и родители довольны. Хотя площадка начала функционировать почти месяц назад, мы организовали сегодня праздник для детишек: повод весомый!- говорит житель дома, один из инициативных жителей Дмитрий Осипов.
Нина, жительница дома № 53:
- Мы с другими родителями видим, насколько востребована площадка. Когда я смотрю на счастливые лица детей, возникает твердая уверенность в завтрашнем дне. Это же так здорово, что дети играют на красивой детской площадке, дышат свежим воздухом, общаются со сверстниками, развиваются физически. У нас появилась современная территория детства.
Весной следующего года благоустройство будет продолжено: на газонах посеют траву, во дворе будут высажены деревья.
На праздник был приглашен председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер. Он поинтересовался, понравилась ли детям площадка. В ответ прозвучало дружное «да».
- Для меня этот двор родной: я в нем вырос. Поздравляю всех: и детей, и взрослых! Усилия родителей, поддержка администрации, качественная работа управляющей организации и подрядчика привели к отличному результату, - обратился к участникам праздника Сергей Гергенрейдер.
-Отмечу, что дворовые территории округа благодаря инициативам партии «Единая Россия» и в дальнейшем будут меняться в лучшую сторону. Уверен, новая площадка принесет детишкам двора много радости и прослужит долго, - подчеркнул председатель Собрания депутатов Озерского городского округа.
Во время игровой программы жители не только дома по Свердлова, 53, но и всего двора участвовали в подвижных играх, осваивали горки и качели. Стоит отметить, современный игровой комплекс установлен в соответствии с требованиями безопасности и комфорта детей.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа