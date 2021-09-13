Синоптики рассказали, когда в Челябинской области пойдет снег

В Челябинской области ожидается снег. Синоптики рассказали, когда ждать похолодания в регионе.

По данным Гидрометцентра, на территорию региона надвигается дождевой фронт. Местами воздух будет холодным, поэтому возможен мокрый снег.

Так, в четверг, 16 сентября, день будет дождливым с температурой воздуха +8, +13 градусов. А вот ночью в отдельных районах региона столбики термометров упадет до нуля. Поэтому и осадки превратятся в снег.

Вместе с тем, в некоторых городах Южного Урала и на трассах из-за перепадов температуры возможен туман.

В ближайшую неделю будет также усиливаться ветер, доходя до скорости 17 метров в секунду, что близко к штормовому по шкале Бофорта.

Согласно предварительным данным, погода на Урале будет постепенно ухудшаться. Столбики термометров будут идти на понижение, начнутся дожди. Примерно через неделю снег можно будет ждать уже в дневные часы.

https://www.cheltv.ru/kogda-v-chelyabinskoj-oblasti-pojdet-sneg/