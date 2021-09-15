2021-09-16YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев встретился с озерчанами Новый медцентр межмуниципального уровня, тотальная реконструкция городских КПП и особый статус атомных городов. Это лишь некоторые темы, которых коснулись участники встречи с Алексеем Лихачевым.



Рабочий визит в Озерск Алексей Лихачев начал традиционно утром. Программа визита получилась насыщенной и началась с объезда ключевых объектов «Маяка». Затем было рабочее совещание с руководством предприятия и Росатома, далее – встреча с общественностью: лидерами городских сообществ, медиками, представителями сфер бизнеса, культуры и спорта. На встречу Алексей Лихачев прибыл в сопровождении топ-менеджеров Росатома, генерального директора «Маяка» Михаила Похлебаева, а также главы округа Евгения Щербакова.

– В Озерске мы бываем часто. «Маяк» имеет судьбоносное значение для ядерного оружейного комплекса Росатома, стратегическое – для страны, – отметил в своем приветственном слове Алексей Лихачев. – В целом работа идет по плану, есть, где усилиться, чем и будем заниматься с генеральным директором предприятия Михаилом Похлебаевым. Что могу сказать по городу: вдохновляет положительная динамика по экономике, развитию социальной сферы, строительству и благоустройству. Это работа на положительную оценку, и очень важно, что ее поддерживает «Маяк». Раньше мы приезжали и слышали много жалоб на состояние дорог. Теперь «Маяк» взял на себя эту огромную работу и помогает городу с дорожным ремонтом. Сегодня я оценил это и сам, получается неплохо.

В рамках встречи главы Госкорпорации с общественностью были обсуждены наиболее злободневные вопросы, касающиеся социального и экономического благополучия Озерского городского округа. В их числе – вопрос от представителей Совета ветеранов «Маяка» о необходимости качественных перемен в медицине атомных городов. Разделяя озабоченность ветеранов-атомщиков, Алексей Лихачев отметил: «нужны системные решения ФМБА. Накануне руководитель медико-биологического агентства Вероника Скворцова работала в Снежинске, к вам она тоже скоро приедет на 2-3 дня. Кстати, впервые за 18 лет наши уральские города посетит руководство ФМБА. В планах, я подчеркну, именно в планах, построить два крупных медицинских центра в Озерске и Снежинске. Полнокровных, дополняющих друг друга, связанных хорошей дорогой и вертолетным сообщением».

Продолжая тему оздоровления здравоохранения, депутат Собрания депутатов округа Валентина Сылько рассказала об уже действующем проекте, в рамках которого на ее избирательном округе более 10 лет работает кабинет доврачебного приема. Медработники, находящиеся на пенсии, по 2 часа ежедневно принимают жителей окрестных домов. «Мы их снабдили тонометрами, простыми медицинскими аппаратами, ингаляторами. Может, стоит и это направление развивать?» –спросила Валентина Сылько. Добрую инициативу глава Росатома поддержал.

На встрече наметились перспективы и в решении еще одного больного вопроса ЗАТО г. Озерск – сезонном заторе на въездах в город, особенно на так называемом каслинском КПП-2, где в дачный период скапливаются огромные пробки. Ранее здесь, как отметил генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, был оптимизирован проезд: появились «зеленка», разметка, что помогло заметно развести потоки транспорта. Однако проблема, несмотря на сезонность, требует более масштабного решения. «Новому КПП быть, спроектируем, такие планы есть. Стройка эта сложная, я думаю, на перспективу двух лет», – подчеркнул Михаил Похлебаев.

Не остались без внимания директора Госкорпорации и чаяния допобразования округа, в частности одного из подшефных учреждений «Маяка» – Детского эколого-биологического центра, который в этом году отмечает 70-летний юбилей. «При поддержке «Маяка» за последнее время нам удалось отремонтировать теплицы, кормокухню, сделать очень много работы, – рассказала директор Наталья Косажевская. – Два года назад губернатор Алексей Текслер передал нам кенгуренка, мы назвали его Плутоша, от плутония. И вот ему бы теперь подругу…». «Понимаю, к чему вы клоните. Думаю, поддержим!», – с улыбкой заметил глава Росатома.

В завершении встречи Алексей Лихачев призвал общественность активнее заявлять о своих инициативах: «Государство выразило готовность поддержать территории атомных городов в опережающем развитии, потому что мы и отрасль развиваем опережающе».

В рамках рабочего визита Алексей Лихачев вручил государственные и ведомственные награды работникам «Маяка».

Медалью «За заслуги в освоении атомной энергии» награждены: мастер участка завода химического производства Елена Бурдыкина, слесарь по КИП и А радиохимического завода Виктор Гречухин, начальник исследовательской лаборатории ЦЗЛ Елена Демченко, заместитель начальника цеха по технологическому обеспечению химико-металлургического завода Сергей Огурцов, начальник отдела радиохимического завода Вячеслав Тюлин.

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник атомной промышленности РФ» инженеру по КИП и А радиохимического завода Юрию Бочарову, токарю химико-металлургического завода Алексею Саламатину, сменному оператору радиохимического производства радиохимического завода Владимиру Шустовских, аппаратчику завода химического производства Александру Юдину.

Награждены Почетной грамотой Президента РФ: инженер по КИП и А 2 категории химико-металлургического завода Андрей Аникин, слесарь механосборочных работ 7 разряда химико-металлургического завода Рашид Габжамилов, инженер по радиационной безопасности отдела радиационной безопасности Антон Мельников.



За значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с Днем работника атомной промышленности знаками отличия Госкорпорации «Росатом» «За заслуги перед атомной отраслью» III степени награждены: сменный аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов химико-металлургического завода Татьяна Александрова, начальник лаборатории химико-металлургического завода Лариса Волкова, токарь химико-металлургического завода Юрий Лафин, начальник отдела СИТ Александр Малышев, водитель автомобиля службы экологии Алексей Степанов;

«За обеспечение безопасности в атомной отрасли» II степени - дозиметрист завода радиоактивных изотопов Алла Жонкина.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

























Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-09-16YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Глава Росатома начал программу визитов в атомные города с Озерска

Сегодня в Озерске работает генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв

Рабочий визит руководителей Росатома на «Маяк»

Озерские атомщики отметили профессиональный праздник

Председатель Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» Борис Грызлов п ... {comments_news}