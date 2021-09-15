На проспекте К. Маркса включили фонтан

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков проконтролировал пробный пуск фонтана, масштабная реконструкция которого проходила в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Включение воды вызвало оживление на проспекте: к фонтану подходили мамы с детьми, подростки, чтобы сфотографироваться, на скамейки усаживались озерчане постарше - полюбоваться водяными струями, сверкающими на солнце. Евгений Щербаков поинтересовался у детей, нравится ли им новый фонтан, ответом было дружное «да!»

В ходе реконструкции подрядная организация «ТД «Монолит» выполнила большой объем работ: полностью проведена замена оборудования фонтана, труба водоснабжения, построен новый сбросной коллектор, чаша обновлена и облицована гранитом. Осталось совсем немного: завершить укладку брусчатки возле чаши фонтана, выровнять бортики. Фонтан будет работать в тестовом режиме до наступления отрицательных температур воздуха. Одновременно с уличным освещением по вечерам в чаше будет включаться подсветка от подводных светильников.

- Предстоит выполнить настройку работы фонтана, он будет работать через таймер. Во время реконструкции использовались высококачественные новейшие материалы при соблюдении всех технических требований. На дно решили уложить мозаичную плитку, она придает красивый оттенок воде, - пояснил представитель подрядчика Дмитрий Тегачев.

Неделю назад подрядчик включал фонтан на малую мощность, чтобы проверить герметичность чаши и работу коммуникаций. При проверке чаша фонтана показала полную герметичность, поэтому чуть позже было решено включить фонтан в тестовом режиме на полную мощность.

- Впечатление и у меня, и у горожан очень хорошее: подрядчик справился с задачей, остались небольшие штрихи. Прежний фонтан был сделан в 1982 году, кое-что сделали не по проекту, были проблемы с канализацией, ранее его пытались несколько раз безуспешно восстанавливать. Мы подошли к задаче серьезно, фонтан реконструирован капитально. Теперь он будет радовать и детей, и взрослых и станет украшением современного проспекта. Самые искренние эксперты – это дети: им фонтан, и благоустроенный проспект очень нравятся. Пешеходной зоне проспекта К. Маркса мы придали новый импульс, территория эта, безусловно, становится постоянным местом притяжения жителей Озерска, - прокомментировал Евгений Щербаков.











Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа