Более 370 классов закрыли на карантин по ОРВИ в Челябинской области

В Челябинской области обострилась ситуация с сезонными респираторно-вирусными заболеваниями – на карантин по ОРВИ закрыли 371 класс в 118 школах Южного Урала.

Девять образовательных учреждений закрыты полностью. В основном в сельских районах –Агаповском, Аргаяшском, Увельском, Красноармейском и Чебаркульском, а также в Озерске.

Также несколько классов прервали учебу из-за COVID-19.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в 10 школах региона 13 классов прервали свое обучение в помещении школы», – сообщили в министерстве образования.

При этом в детских садах из-за острой респираторной вирусной инфекции не закрыта ни одна группа. Также несколько снизилось количество групп в детских садах, находящихся на изоляции как контактные с больным коронавирусом. На данный момент их 15.

https://dostup1.ru/medicine/Bolee-370-klassov-zakryli-na-karantin-po-ORVI-v-Chelyabinskoy-oblasti_141303.html