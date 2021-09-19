2021-09-20YEKT09:00:00 | Новости Городские новости Ответы на основные вопросы по присвоению АО «Русатом Инфраструктурные решения» статуса Единой теплоснабжающей организации Филиалу АО «Русатом Инфраструктурные решения» в Озерске присвоен статус Единой теплоснабжающей организации». Какие изменения произойдут в связи с этим для потребителей?

Присвоение статуса ЕТО означает, что РИР с сентября стало официальным поставщиком тепла и горячей воды для населения Озерского городского округа. Соответственно компания будет принимать оплату за отопление и горячее водоснабжение у потребителей, находящихся на прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией, и оплачивавших ранее эти услуги ММПКХ г.Озерска. Для клиентов, которые оплачивали тепло и горячую воду через управляющую компанию, никаких изменений не происходит, они также передают показания и производят оплату по единой квитанции УК.

Каким образом можно передать показания счетчиков горячей воды?

Для удобства клиентов на время переходного периода показания можно будет передавать как в РИР, так и в ММПКХ Озерска. Между нашими предприятиями налажен информационный обмен и все показания будут учтены. В РИР можно передать показания следующими способами:

Электронная почта dom@rusatom-utilities.ru

По телефону 8(351-30)5-31-00.

В МППКХ г.Озерска можно передать показания всеми доступными ранее доступными способами – через личный кабинет, ящики для приема показаний и пр.

О том, когда будет завершен переходный период и показания будет принимать только РИР будет сообщено дополнительно через объявления в СМИ и социальных сетях города.

Будут ли у РИР другие способы передачи показаний? Когда можно будет подавать показания онлайн?

Мы будем расширять каналы коммуникаций. В скором времени появится возможность передать показания через СМС на номер мобильного телефона, мы сообщим об этом дополнительно. Также в будущем заработает личный кабинет потребителя, где можно будет онлайн передать показания и получить консультацию по различным вопросам.

У ММПКХ Озерска в магазинах были размещены специальные ящики для сбора показаний, планирует ли РИР поступить аналогичным способом?

Да, мы планируем сохранить такой способ приема показаний. При этом, как мы сказали выше, на время переходного периода вы можете передавать показания в МППКХ г.Озерска.

Куда подавать холодную воду?

Показания по холодной воде как и прежде передаются в ММПКХ г.Озерска.

Повысятся ли тарифы на горячую воду?

В 2021 году и в первой половине 2022 года тарифы остаются на установленном ранее уровне. Ежегодное изменение тарифов происходит с 1 июля в соответствии с законодательством на основании решения региональных органов власти.

Если возникают вопросы по качеству теплоснабжения или к ГВС тоже теперь в РИР обращаться?

В первую очередь при возникновении проблем с теплом или горячей водой конкретно в конкретной квартире надо обращаться в свою управляющую компанию. В подавляющем большинстве случае данные проблемы связаны с работой внутридомовых сетей, настройкой и обслуживанием которой занимается УК. Если со стороны управляющей компании проблем не выявлено, то да, обращаться нужно в РИР.

Проходила информация о том, что жителям Озерска за сентябрь придут две платежки: от РИР и ММПКХ, поделенные на две части месяца, это так?

Нет, информация сейчас не актуальна. За сентябрь и в дальнейшем за горячую воду и тепло будет одна платежка – от РИР. От ММПКХ будет приходить платежка только за услуги предприятия – водоотведение и холодное водоснабжение.

Здание, где находится офис филиала, расположено достаточно далеко от центра города и до него сложно добраться. Почему было выбрано оно и планируется ли поменять расположение клиентского офиса?

Мы прорабатывали различные варианты расположения офиса филиала и выбранное здание подходит всем необходимым требованиям. В то же время учитывая пожелания горожан мы ищем возможные варианты разместить клиентскую службу в другом здании, которое имеет более удобное территориальное расположение. Но в любом случае до Нового года переехать будет невозможно. Со своей стороны мы будем стараться, чтобы клиенты могли решить большинство вопросов в удаленном режиме (по телефону или электронной почте) без посещения офиса.

Указанный телефон офиса - это местный номер?

Да – это местный городской номер. Звонок со стационарного номера на него бесплатный, с мобильного – по обычному местному тарифу сотового оператора.

Информация АО "РИР"

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-09-20YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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