Жители Озерска могут передавать показания горячего водоснабжения старыми и новыми способами

Жители Озерска, находящиеся на прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией, могут передавать показания по горячей воде за сентябрь как в «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР), так и в ММПКХ г.Озерска. По информации РИР, в течение переходного периода будут доступны все существовавшие ранее способы передачи показаний.

Между предприятиями налажен информационный обмен и все показания будут учтены.

В РИР можно передать показания следующими способами:

Электронная почта dom@rusatom-utilities.ru

По телефону 8(351-30)5-31-00.

В МППКХ г.Озерска можно передать показания всеми доступными ранее доступными способами – через личный кабинет, ящики для приема показаний и пр.

При этом оплачивать горячее водоснабжение, а в дальнейшем отопление, необходимо только в «Русатом Инфраструктурные решения». Способы и реквизиты для оплаты будут указаны на квитанциях, которые будут разосланы по адресатам до 1 октября. Также компания проинформирует о них через социальные сети и СМИ.

С более подробной информацией можно ознакомиться на странице филиала «Русатом Инфраструктурные решения»

https://rosatom-teplo.ru/news/525

Информация АО "РИР"

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48437/