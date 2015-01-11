В Озерске подвели итоги выборов в Госдуму РФ

Территориальная избирательная комиссия Озерского городского округа опубликовала протоколы с результатами голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на официальном сайте органов местного самоуправления.

Напомним, что голосование длилось три дня – 17, 18, 19 сентября, в течение которых за ходом выборного процесса следили наблюдатели, работали 33 участковые избирательные комиссии. Все участки были полностью готовы, оснащены технологическим оборудованием, печатной продукцией, средствами индивидуальной защиты. Выборы депутатов в государственную Думу прошли организованно, без серьезных конфликтов и нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Своих кандидатов в местный парламент представили: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Партия пенсионеров», «Яблоко», «Новые люди», «Партия роста», «Российская партия свободы и справедливости», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Гражданская платформа», «Коммунисты России».

Завершившиеся в трехдневный период выборы в Озерском городском округе обеспечили явку 51 %.

В голосовании по партийным спискам победу одержала партия «Единая Россия», за нее жители округа отдали 31,49% голосов. На втором месте – «КПРФ» (18,44%) голосов. «Справедливая Россия» набрала 17,66 % голосов.

Что касается голосования по одномандатным округам, Владимир Бурматов в Озерском городском округе привлек на свою сторону 39,94% голосов.

С более подробным содержанием протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу Челябинская область – Металлургический одномандатный избирательный округ № 190 на территории город Озерск можно ознакомиться здесь: протокол №1 и протокол №2 .

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа