После стрельбы в Перми на Южном Урале усилят меры безопасности в вузах

Сегодня, 21 сентября, в Пермском крае объявлен траур в связи со стрельбой в помещениях Пермского государственного национального исследовательского университета. По данным Минздрава РФ, шесть человек погибли, пострадали 24, из них 20 госпитализированы.

После случившегося губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел внеплановое совещание, в ходе которого поставил задачу усилить профилактическую работу и меры безопасности в образовательных учреждениях, сообщили Агентству новостей «Доступ» в пресс-службе главы региона.

Добавим, работу с потенциально опасными лицами активизируют сотрудники силовых ведомств, в учебных заведениях пройдут тренировки по антитеррористической безопасности.

Напомним, ранее подобные поручения относительно общеобразовательных учреждений региона челябинский губернатор давал в мае 2021 года, после инцидента в Казани, когда бывший ученик школы устроил там массовую бойню.

По данным министерства образования и науки Челябинской области, работа по обеспечению безопасности обучающихся ведется в образовательных организациях региона в постоянном режиме. Как сообщили в пресс-службе Минобра, перед началом учебного года все образовательные организации были проверены на соответствие всем пунктам паспортов антитеррористической безопасности, все технические требования в учреждениях выполнены. Сейчас дополнительно проводятся инструктажи по поведению в опасных и кризисных ситуациях – министерство через администрации городов и районов направило в учреждения письма с напоминаниями этих рекомендаций. По плану в сентябре все образовательные организации должны проводить учебные тренировки по безопасности – как для школьников и студентов, так и для сотрудников – должны быть отработаны большинство ситуаций.

По словам первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, важнее сейчас работать с обучающимися: «С точки зрения психологии и педагогики, если мы излишне начинаем предпринимать какие-то назидательные действия, это чаще всего оборачивается негативными последствиями. Здесь очень важна работа системная. У нас в школах есть и соцпедагоги, и психологи, замы и советники по воспитательной работе. Их задача – занять подростков чем-то полезным, помочь им найти занятие по душе. Если все будут добросовестно выполнять свою работу, то можно максимально предупредить разные негативные ситуации, которые могут возникнуть в разных образовательных учреждениях».

https://dostup1.ru/society/Posle-strelby-v-Permi-na-Yuzhnom-Urale-usilyat-mery-bezopasnosti-v-vuzah_141405.html