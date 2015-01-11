На Южном Урале ожидается скачок давления выше нормы

В Челябинской области ожидается подъем атмосферного давления – за сутки показания барометров повысятся с 747 до 751 миллиметра.

При этом нормой для сентября считается показатель в пределах 733-741 мм, в Челябинске – 741 мм. Таким образом, значения окажутся выше среднемесячных.

Хуже всего на повышение атмосферного давления реагируют гипертоники. Как правило, у них возникает головокружение, головная боль в затылочной части, сонливость, увеличивается чувство спонтанной тревоги, страха, возможны расстройства желудочно-кишечного тракта.

Влияние повышенного атмосферного давления на организм человека чаще всего отмечается осенью, во время обострения вирусных инфекций и простудных заболеваний. Даже здоровые люди в данный период способны ощутить легкое недомогание. При резком ухудшении самочувствия необходимо обратиться за помощью врача.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-skachok-davleniya-vyshe-normy_141477.html