ЮУрГУ перевели на частичный дистант из-за коронавируса

Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) принял решение изменить организацию учебного процесса в условиях пандемии коронавируса – студентов разобщат, чтобы снизить вероятность разноса инфекции.

«В дистанционном формате будут читаться все поточные лекции – у студентов всех курсов. При этом семинары, практические занятия у групп будут проходить очно. Непоточные лекции также будут проводиться в университете», – сообщили в вузе.

Там отметили, что подобный – смешанный – вариант учебы в университете уже отработан в течение прошлого учебного года и показал себя достаточно хорошо.

Приказ ректора об изменении организации учебного процесса по программам высшего образования вступил в силу в четверг, 23 сентября, и действует пока до 24 октября. Однако в вузе не исключают, что при сохранении в Челябинске сложной ситуации по COVID-19 его действие может быть продлено.

https://dostup1.ru/society/YuUrGU-pereveli-na-chastichnyy-distant-iz-za-koronavirusa_141504.html