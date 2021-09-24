В Челябинской области ожидается 10-балльный шторм и гололедица

ГУ МЧС по Челябинской области предупредило об усилении ветра на территории региона – по данным ведомства, порывы могут достигать 25 м/с, что соответствует 10 баллам по 12-балльной шкале.

«По данным Челябинского ЦГМС сегодня, 27 сентября, в отдельных районах области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, гололедные явления, сильное налипание мокрого снега на провода, установление временного снежного покрова, в горах сильная гололедица, усиление ветра до 20-25 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, взять на особый контроль детей. Если ветер застал на улице, необходимо укрыться в ближайшем капитальном строении и обращать внимание на слабоукрепленные конструкции, а также балконы и кровли домов.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidaetsya-10-ballnyy-shtorm-i-gololeditsa_141596.html