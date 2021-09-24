Быстрее восстановиться после COVID-19 помогут свежие овощи и цельнозерновые продукты

Быстрее восстановиться после перенесенного коронавируса помогут не только лечебная физкультура и дыхательная гимнастика, но и правильное питание. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, какие продукты нужно включить в свой рацион тем, кто переболел COVID-19.

По словам эксперта, в восстановительный период следует обратить внимание на необработанные и цельнозерновые продукты: овсянку, гречку, рис, перловку, которые являются источником энергии, содержат много пищевых волокон и богаты витаминами группы В. Также следует включить в свой рацион бобовые, поскольку они являются источником легкоусвояемого растительного белка, витаминов группы B и таких микроэлементов, как медь и цинк.

«Очень важно ежедневно потреблять не менее 5 порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени — так вы обеспечите себя не только необходимым количеством витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчаткой, необходимой для поддержания микробиома кишечника. Одна порция составляет 80—100 граммов чистой мякоти продукта или один средний по размеру фрукт/овощ. Если говорить о зелени и салатных листьях — это одна горсть»,

— уточнила Маргарита Провоторова.

Для того чтобы быстрее восстановиться после болезни, необходимо ежедневно употреблять в пищу творог, сыр, кефир и другие кисломолочные продукты. Несколько раз в неделю следует есть рыбу.

По словам эксперта, принимать пищу следует хотя бы три раза в день, при условии, что человек не страдает другими заболеваниями, когда принимать пищу необходимо через определенные интервалы.

Что касается напитков, то в восстановительный период лучше отказаться от соков, газированных напитков и алкоголя и пить как можно больше чистой воды.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/bystree-vosstanovitsya-posle-covid-19-pomogut-svezhie-ovoshchi-i-tselnozernovye-produkty/