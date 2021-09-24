Водителям рекомендовали воздержаться от поездок по Челябинской области

Управление гражданской защиты по Челябинской области призвало автомобилистов отказаться от поездок – причиной послужил неблагоприятный метеопрогноз.

По данным Челябинского Гидрометцентра днем 28 сентября на Южном Урале ожидаются осадки в виде дождя, ледяного дождя, мокрого снега, снега, местами сильные и очень сильные. Кроме того, в отдельных районах возможно сильное налипание на провода льда и мокрого снега, а также образование гололедицы на дорогах и усиление ветра до 15-20 м/с, местами – до штормовых показателей 25 м/с.

В такой ситуации прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

«В условиях прогнозируемого комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории области Управление гражданской защиты рекомендует водителям воздержаться от поездок на автотранспорте, а при движении – особенно тщательно выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию», – сообщили в ведомстве.

Также повышается вероятность возникновения ЧС из-за аварий на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач и вал деревьев.

https://dostup1.ru/society/Voditelyam-rekomendovali-vozderzhatsya-ot-poezdok-po-Chelyabinskoy-oblasti_141642.html