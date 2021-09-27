Следственные действия в Минздраве Челябинской области

В министерство здравоохранения Челябинской области пришли силовики – проведение следственных действий подтвердили в Минздраве.

Там сообщили, что правоохранителям оказывается всестороннее содействие: «Министерство здравоохранения заинтересовано в объективном результате следственных действий. Со стороны ведомства будет оказано все необходимое содействие правоохранительным органам».

Официально причина обысков не сообщается, однако, по данным СМИ, действия могут быть связаны с уголовным делом о завышении цен на томографы.

https://dostup1.ru/medicine/Sledstvennye-deystviya-v-Minzdrave-Chelyabinskoy-oblasti_141688.html