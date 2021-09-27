В Центральной городской библиотеке открылась фотовыставка «Мгновения жизни!»

Открытие состоялось 26 сентября. В выставке озерского фотоклуба «Объективный мир» - «Мгновения жизни!» приняли участие фотографы Анна Гордейко, Наталия Маркова, Инна Макеева, Александр Дербнев, Александр Хаснулин, Александр Кузнецов, Валерий Ушаков, Евгений Гецев, Павел Козин, Сергей Москвин, Михаил Лубнин, Сергей Курзанов. Они представили работы, сделанные в жанрово-репортажной тематике.

Фоторепортаж – это отчет фотографа о каком-либо мероприятии, событии, на котором он побывал и предлагает зрителю выработать свое личное отношение к происходящему. Жанровая фотография, в отличие от репортажной, выхватывает яркие моменты из повседневной будничной жизни. Отличительная черта таких фотографий – теплота, лиричность, проникновенность. Все эти особенности можно лицезреть на выставке «Мгновения жизни!».

Куратор выставки Сергей Курзанов:

– Это первая клубная жанрово-репортажная работа. Участники постарались проявить основные характеристики, которые присущи таким видам фотографий. Иными словами – «зацепить» зрителя, предложив ему задуматься о жизни, проникнуться ее философией. Надеемся, что работы наших авторов достигли своей цели.

Елена Яковлева:

– Как всегда, работы клуба «Объективный мир» на высоте, каждая из них по-своему прекрасна и содержательна. Наша семья постоянно посещает фотовыставки, и каждый раз мы получаем новые яркие впечатления.

Ксения Денисова:

– Пронзительные фотографии. И настолько разнообразные сюжетно, что сложно сравнивать. Они заставляют задуматься о противоречивых сторонах бытия, в котором есть весь спектр эмоций – от радости и беззаботности до грусти и печали.

Работа фотовыставки продлится до 24 октября.Телефон для справок 2-30-78.

Информация отдела искусств ЦГБ.

Фото: Наталия Маркова, отдел искусств.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48511/