В ближайший месяц в Челябинской области возможны помехи на телеэкранах

В ближайший месяц жители Челябинской области могут увидеть ухудшение телевизионной картинки – причиной этого станет интереференция, которая начнется 2 октября.

Интерференция – явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Большинство зрителей цифрового ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Но в ряде случаев изображение может рассыпаться или пропадать.

Интерференция возникает, когда Солнце, приемная антенна ретранслятора и спутник, на который она наведена, оказываются на одной прямой, прием сигналов со спутника затрудняется. Сигналы спутника перекрываются более мощными шумами Солнца. Расположение светила на прямой линии со спутником связи и ретранслятором длится несколько минут. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Во время интерференции возможно периодическое кратковременное замерзание картинки на экранах телевизоров, распад ее на пиксели и даже полное пропадание.

В Челябинской области кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 23 октября с 11.06 до 12.02. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 25 минут.

https://dostup1.ru/society/V-blizhayshiy-mesyats-v-Chelyabinskoy-oblasti-vozmozhny-pomehi-na-teleekranah_141714.html