2021-09-30YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Депутаты решили увековечить память о ветеране Великой Отечественной войны 30 сентября в ходе заседания народные избранники рассмотрели более двадцати вопросов, в том числе, о внесении изменений в Устав округа, о корректировке бюджета, ряд социальных и имущественных вопросов, информационно был заслушан доклад об итогах летней оздоровительной кампании.

В соответствии с изменениями федерального законодательства, были внесены изменения и дополнения в Устав Озерского городского округа, касающиеся полномочий администрации, деятельности выборных должностных лиц и деятельности контрольных органов. Проект Устава в новой редакции прошёл процедуру публичных слушаний. Также в ходе подготовки документа были учтены замечания прокурора по ЗАТО г. Озерск. Предложенные изменения в Устав округа депутатским корпусом были одобрены. Далее, были внесены соответствующие изменения в Положение о Контрольно-счётной палате Озерского городского округа. На основании решения Собрания депутатов с 1 октября заместитель председателя Контрольно-счётной палаты Татьяна Побединская будет исполнять обязанности председателя КСП до назначения нового руководителя муниципального контрольного органа в установленном порядке.

О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, в связи с решением регионального правительства, депутатскому корпусу доложила начальник Управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова. Она пояснила, что речь идёт о единовременной социальной выплате на оплату приобретения и работ по установке внутридомового газового оборудования, либо на возмещение соответствующих расходов. Средства на реализацию полномочий по предоставлению гражданам государственной социальной помощи будут выделены из областного бюджета.

На сессии был рассмотрен проект решения об увековечивании памяти участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, Почётного гражданина Озерского городского округа Юрия Семёновича Позднякова. В комиссию по увековечиванию памяти событий и выдающихся деятелей отечественной истории на территории округа поступило обращение председателя Совета ветеранов округа Ивана Гашева и председателя Совета ветеранов ФГУП «ПО «Маяк» Геннадия Завгороднего с предложением установить мемориальную доску на доме №67 по пр. Ленина, где ветеран проживал длительное время.

Отметим, что Юрий Семёнович Поздняков

воевал на Орловско-Курском направлении в составе 1 Белорусского фронта. Будучи командиром саперного взвода, совершил подвиги в ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции. За проявленные мужество и героизм был награжден орденами Славы II и III степени, орденом Красного знамени, орденом «Красной Звезды», орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». С 1948 по 1971 годы Юрий Семёнович работал на реакторном заводе «ПО «Маяк», внес большой вклад в развитие производства. Его новаторскую, изобретательскую деятельность высоко оценили Президент Академии наук СССР А.П. Александров и директор «ПО «Маяк» Б.В. Брохович. Имя ветерана занесено в энциклопедию «Челябинская область».

Финансирование, изготовление и установка мемориальной доски будет производится за счёт спонсорских средств, собранных волонтёрами Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом». Учитывая особые заслуги ветерана, комиссия предложение одобрила. Депутаты единогласно проголосовали за это решение.

Далее на сессии информационно был заслушан доклад начальника управления образования Любови Горбуновой об итогах летней оздоровительной кампании. Она подчеркнула, что в этом году для озерских детей работали три сезонных загородных оздоровительных лагеря и 15 городских оздоровительных лагерей, организованных на площадках школ.В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2021 году продолжительность оздоровительных смен в загородных лагерях была уменьшена с 21 до 14 дней. Такое решение было принято на основании санитарных правил, предписывающих проведение детского отдыха в режиме обсервации. При этом общее количество смен и охват детей увеличились.

Городские лагеря работали с 15 по 25 июня, было реализовано 1200 путёвок. Тематическая направленность смены включала технические, естественно-научные, физкультурно-спортивные, художественные, социально-педагогические программы. Жалоб на деятельность городских лагерей не поступало, чрезвычайных ситуаций допущено не было. В этом году ДТДиМ участвовал в программе «Стимулирования детских доступных туристических поездок в 2021 году». За весь период летней оздоровительной компании по программе кешбек было продано 526 путёвок.

Дополнительное оздоровление детей (23 человека) осуществлялось также через лагеря для одарённых детей за пределами Озерского городского округа. Из категории социально незащищённого населения в городских лагерях отдохнули 236 детей, в загородных – 140. Для воспитанников Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счёт средств бюджета было выделено 29 путёвок в загородные лагеря.

В летний период был трудоустроен 81 подросток, в первую очередь такая возможность предоставлялась подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В завершение доклада Любовь Горбунова отметила, что летняя оздоровительная кампания 2021 года прошла в штатном режиме, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и организационно методических требований, а также требований безопасности.



Информация предоставлена: В соответствии с изменениями федерального законодательства, были внесены изменения и дополнения в Устав Озерского городского округа, касающиеся полномочий администрации, деятельности выборных должностных лиц и деятельности контрольных органов. Проект Устава в новой редакции прошёл процедуру публичных слушаний. Также в ходе подготовки документа были учтены замечания прокурора по ЗАТО г. Озерск. Предложенные изменения в Устав округа депутатским корпусом были одобрены. Далее, были внесены соответствующие изменения в Положение о Контрольно-счётной палате Озерского городского округа. На основании решения Собрания депутатов с 1 октября заместитель председателя Контрольно-счётной палатыбудет исполнять обязанности председателя КСП до назначения нового руководителя муниципального контрольного органа в установленном порядке.О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, в связи с решением регионального правительства, депутатскому корпусу доложила начальник Управления социальной защиты населения. Она пояснила, что речь идёт о единовременной социальной выплате на оплату приобретения и работ по установке внутридомового газового оборудования, либо на возмещение соответствующих расходов. Средства на реализацию полномочий по предоставлению гражданам государственной социальной помощи будут выделены из областного бюджета.На сессии был рассмотрен проект решения об увековечивании памяти участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, Почётного гражданина Озерского городского округаВ комиссию по увековечиванию памяти событий и выдающихся деятелей отечественной истории на территории округа поступило обращение председателя Совета ветеранов округаи председателя Совета ветеранов ФГУП «ПО «Маяк»с предложением установить мемориальную доску на доме №67 по пр. Ленина, где ветеран проживал длительное время.Отметим, чтовоевал на Орловско-Курском направлении в составе 1 Белорусского фронта. Будучи командиром саперного взвода, совершил подвиги в ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции. За проявленные мужество и героизм был награжден орденами Славы II и III степени, орденом Красного знамени, орденом «Красной Звезды», орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». С 1948 по 1971 годыработал на реакторном заводе «ПО «Маяк», внес большой вклад в развитие производства. Его новаторскую, изобретательскую деятельность высоко оценили Президент Академии наук СССРи директор «ПО «Маяк». Имя ветерана занесено в энциклопедию «Челябинская область».Финансирование, изготовление и установка мемориальной доски будет производится за счёт спонсорских средств, собранных волонтёрами Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом». Учитывая особые заслуги ветерана, комиссия предложение одобрила. Депутаты единогласно проголосовали за это решение.Далее на сессии информационно был заслушан доклад начальника управления образованияоб итогах летней оздоровительной кампании. Она подчеркнула, что в этом году для озерских детей работали три сезонных загородных оздоровительных лагеря и 15 городских оздоровительных лагерей, организованных на площадках школ.В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2021 году продолжительность оздоровительных смен в загородных лагерях была уменьшена с 21 до 14 дней. Такое решение было принято на основании санитарных правил, предписывающих проведение детского отдыха в режиме обсервации. При этом общее количество смен и охват детей увеличились.Городские лагеря работали с 15 по 25 июня, было реализовано 1200 путёвок. Тематическая направленность смены включала технические, естественно-научные, физкультурно-спортивные, художественные, социально-педагогические программы. Жалоб на деятельность городских лагерей не поступало, чрезвычайных ситуаций допущено не было. В этом году ДТДиМ участвовал в программе «Стимулирования детских доступных туристических поездок в 2021 году». За весь период летней оздоровительной компании по программе кешбек было продано 526 путёвок.Дополнительное оздоровление детей (23 человека) осуществлялось также через лагеря для одарённых детей за пределами Озерского городского округа. Из категории социально незащищённого населения в городских лагерях отдохнули 236 детей, в загородных – 140. Для воспитанников Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счёт средств бюджета было выделено 29 путёвок в загородные лагеря.В летний период был трудоустроен 81 подросток, в первую очередь такая возможность предоставлялась подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В завершение доклада Любовь Горбунова отметила, что летняя оздоровительная кампания 2021 года прошла в штатном режиме, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и организационно методических требований, а также требований безопасности.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-09-30YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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