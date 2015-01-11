Коронавирус подтвердился у Евгения Щербакова

Об этом Евгений Щербаков сообщил на своих страницах в Вконтакте и Инстаграме:

- Сегодня после обеда почувствовал боль в горле. Сдал ПЦР - положительный. Ухожу лечиться.

Хорошо, что сделал прививку: коронавирус протекает без сложных симптомов. Ранее COVID-19 уже беспокоил нашу семью: прошлым летом я уходил из-за этого на самоизоляцию. Теперь коронавирус добрался и до меня лично. Друзья, берегите себя и близких, не расслабляйтесь, COVID никуда не отступил. Обязательно буду рассказывать о самочувствии, будем на связи!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/48549/