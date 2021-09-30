«Трактор» Челябинск по буллитам проиграл СКА в матче КХЛ

В среду челябинский «Трактор» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга встречался с местным СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок завершился минимальной победой хозяев в серии буллитов (4:3).

Специалисты портала Vseprosport.ru считали, что, несмотря на результат встречи, хоккеисты челябинского «Трактора» хорошо сыграют в атаке, и уже к 18 минуте гости вели со счетом 2:0 – сначала забитой шайбой отметился Сергей Калинин, а минуту спустя отличился Никита Тертышный.

На старте второго периода, на 22 минуте, Тертышный оформил дубль, и «Трактор» повел с разницей в три шайбы, но хоккеисты СКА сумели отыграться в том же игровом отрезке. На 25 минуте Кирилл Марченко реализовал игру в большинстве, затем на 32 минуте Игорь Ожиганов своей шайбой сократил отставание до минимума, а на 38 минуте Андрей Кузьменко и вовсе ликвидировал разницу в счете.

На протяжении всего третьего периода и в овертайме команды так и не сумели выявить победителя, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хоккеисты СКА – решающую шайбу забил Кирилл Марченко, с гола которого и началось возвращение хозяев в игру.

По итогам встречи СКА расположился на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции с 17 очками. «Трактор», который набрал на 1 очко больше, также занимает третье место, но на «Востоке».

На выходных челябинский клуб примет на своем льду «Авангард», а СКА в Санкт-Петербурге встретится с «Нефтехимиком».