Рекорд смертности от COVID-19 обновлен в Челябинской области

Рекорд смертности от COVID-19 обновлен на Южном Урале – 30 сентября скончались 26 жителей региона, проходившие лечение от коронавируса.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 4 686 человек.

Всего на утро 1 октября 2021 года в Челябинской области подтвержден 97 тыс. 921 случай заболевания COVID-19. Победили болезнь с начала пандемии 83 тыс. 163 южноуральца, борьбу с коронавирусом продолжают 10 030 жителей региона.

Добавим, рекорд смертности от коронавируса четвертый день подряд обновляется по всей России. По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки от коронавируса умерли 887 человек (днем ранее – 867). С начала пандемии скончались 208 тыс. 142 человека. Выросло число заразившихся: за день зарегистрировали 24 тыс. 522 новых случая заражения, на 2,65% больше, чем накануне. Общее число заразившихся выросло до 7 млн 535 тыс. 548. Вылечились от COVID-19 за все время 6 млн 692 тыс. 722 человека.

https://dostup1.ru/medicine/Rekord-smertnosti-ot-COVID-19-obnovlen-v-Chelyabinskoy-oblasti_141799.html