Афиша на первые выходные октября!

Всех с наступлением выходных!
Афиша вашему вниманию!
Все выходные:
Театр кукол "Золотой петушок"
Открылась и работает выставка «Куклы в городе Оз», посвященная 70-летию важной территории детства.
Пятница, 1-ое октября
18-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Дюймовочка" 5+
19-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Концерт Олега Митяева
Суббота, 2-ое октября
9-30, УАТ
Спортивный праздник,посвященный дню работника автотранспорта. Зрелищные скоростные этапы,дрифт,горячий чай и бутерброды- все это и многое другое!
11-00 глк "Егоза"
В эту субботу состоится закрытие летнего сезона на Егозе.
Приглашаем Вас в Байк Парк Егоза!
Цены, график - прежние!
Не пропустите последний шанс покататься у нас на байках в 2021 году!
Из нового - потрясающие осенние пейзажи, нууууу... и закрытие пары трасс, которые проходят по горнолыжным трассам, в связи с началом подготовительных работы к зимнему сезону. Мы должны были предупредить! Надеемся, это Вас не остановит.
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Дюймовочка" 5+
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«Шлагбаум» Н. Ермохин
Мистическая трагикомедия 16+
Воскресенье, 3-е октября
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Где-то на диком западе..." По мотивам сказок Дж.Харриса
Интерактивное представление (6+)
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Невероятные путешествия барона Мюнхаузена" 6+
16-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Гастроли Моковского театра оперетты
19-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Гастроли Моковского театра оперетты