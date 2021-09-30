Афиша на первые выходные октября!

Всех с наступлением выходных!

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Все выходные:

Театр кукол "Золотой петушок"

Открылась и работает выставка «Куклы в городе Оз», посвященная 70-летию важной территории детства.

Пятница, 1-ое октября

18-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Дюймовочка" 5+

19-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Концерт Олега Митяева

Суббота, 2-ое октября

9-30, УАТ

Спортивный праздник,посвященный дню работника автотранспорта. Зрелищные скоростные этапы,дрифт,горячий чай и бутерброды- все это и многое другое!

11-00 глк "Егоза"

В эту субботу состоится закрытие летнего сезона на Егозе.

Приглашаем Вас в Байк Парк Егоза!

Цены, график - прежние!

Не пропустите последний шанс покататься у нас на байках в 2021 году!

Из нового - потрясающие осенние пейзажи, нууууу... и закрытие пары трасс, которые проходят по горнолыжным трассам, в связи с началом подготовительных работы к зимнему сезону. Мы должны были предупредить! Надеемся, это Вас не остановит.

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Дюймовочка" 5+

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Шлагбаум» Н. Ермохин

Мистическая трагикомедия 16+

Воскресенье, 3-е октября

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Где-то на диком западе..." По мотивам сказок Дж.Харриса

Интерактивное представление (6+)

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Невероятные путешествия барона Мюнхаузена" 6+

16-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Гастроли Моковского театра оперетты

19-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Гастроли Моковского театра оперетты