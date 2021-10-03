В Челябинской области вводят обязательный QR-код – в соответствии с решением оперативного штаба подтверждение вакцинации от COVID-19 станет обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Оно вступает в силу с 18 октября 2021 года.

Одновременно вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с присутствием более 100 человек. Однако при наличии у каждого из участников действующего QR-кода эти ограничения не распространяются. В правительстве подчеркнули, что данная мера дает возможность преодолеть ограничения без введения каких-либо локдаунов.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vvodyat-obyazatelnyy-QR-kod_141873.html