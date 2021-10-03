На озере в Каслинском районе 2-й день ищут утонувшего рыбака

В Каслинском районе второй день ищут утонувшего рыбака – пока спасателям удалось обнаружить только лодку.

Сообщается, что в канун выходных компания мужчин выехала на рыбалку на один из островов озера Иртяш. Утром 3 октября с острова пропала лодка. Не досчитались рыбаки и одного из своих товарищей. Позже дюралевая казанка с мотором была обнаружена на поверхности воды в 1,5 км от берега перевернутой. Судьба рыбака 1983 года рождения неизвестна.

«Спасатели визуально и при помощи "кошек", с лодки и пешим ходом по береговой линии обследовали акваторию озера в районе обнаружения лодки. Сегодня поиск рыбака продолжается с использованием картплоттера. Проведение поисковых работ осложнено сильным ветром и большой волной», – рассказали в ПСС.

Там также напомнили, что жизни и здоровью граждан, не соблюдающих правила безопасного поведения на воде, пренебрегающих использованием спасательных жилетов в осенний период, угрожают, в том числе, ночные минусовые температуры и быстрое переохлаждение, которое оказывает необратимое воздействие на человеческий организм.

https://dostup1.ru/accident/Na-ozere-v-Kaslinskom-rayone-2-y-den-ischut-utonuvshego-rybaka_141860.html