КСП приступила к проверкам в министерстве здравоохранения Челябинской области

Сегодня, 4 октября, сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к проверке эффективности использования бюджетных средств в министерстве здравоохранения региона при выполнении подпрограммы по ВИЧ и при реализации госзакупок.

Аудиторы намерены проанализировать эффективность и целевое использование бюджетных средств, выделенных на организацию и проведение мероприятий подпрограммы «Противодействие распространению ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области», определить результативность выполненных мероприятий.

Данная проверка проводится в рамках плановых мероприятий КСП, утвержденных на 2021 год. Аудиторы придут также в ГБУЗ «Областной диагностический центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», где оценят организацию проведения профилактических мероприятий противодействия распространению ВИЧ-инфекции, а также проконтролируют легальность конкурсных процедур в рамках осуществления госзакупок.

Результаты проверок КСП будут переданы в правоохранительные органы.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/ksp-pristupila-k-proverkam-v-ministerstve-zdravookhraneniya-chelyabinskoy-oblasti/