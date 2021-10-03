Идёт работа по возобновлению автобусного сообщения по маршруту Озерск-Касли

20 сентября 2021 года в период времени с 19 часов 20 минут до 19 часов 00 минут 22 сентября 2021 года на неохраняемой автостоянке на улице Блюхера, 21 неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Лада Гранта», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия Подробнее