Идёт работа по возобновлению автобусного сообщения по маршруту Озерск-Касли

Впервые встреча с жителями области в онлайн формате прошла в апреле 2020 года. Обращений от южноуральцев за год меньше не стало, жители все также обращаются со своими проблемами лично к главе региона.
4 октября в дистанционной встрече с губернатором от озерской стороны приняли участие работник ФГУП «ПО «Маяк» Владимир Тарасов, исполняющий обязанности главы Озерского городского округа Иван Сбитнев, руководитель общественной приёмной губернатора Валентина Сылько.
Владимир Тарасов обратился к губернатору с просьбой оказать содействие в возобновлении регулярного автобусного маршрута между городами Озёрск и Касли. Он отметил, что этот маршрут всегда был востребован, и в настоящее время многие жители близлежащих городов по-прежнему нуждаются в этом транспортном сообщении.
Из близлежащих населённых пунктов в Озерск приезжают военнослужащие Росгвардии, работники различных предприятий и учреждений, а также студенты. В настоящее время по маршруту Озерск-Кыштым автобусное сообщение осуществляется, а в направлении Озерск-Касли сейчас маршрута нет.
Следует пояснить, что по закону об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, межмуниципальные маршруты относятся к полномочиям областного правительства. Таким образом соответствующее решение можно было принять только на уровне региона.
Губернатор переадресовал вопрос министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву, который разъяснил, что некоторое время назад, в период пандемии, этот маршрут был отменён перевозчиком из-за отсутствия пассажиров. Сейчас ситуация кардинально поменялась, у данного маршрута есть потенциал, он необходим как жителям Озерска, так и города Касли.
Министр дорожного хозяйства согласился с тем, что маршрут имеет важное социальное значение. Он проинформировал участников видеоконференции, что в настоящее время подготовлена необходимая нормативно-правовая база и уже в этом году будут проведены аукционные процедуры. До конца октября будет определён перевозчик, который приступит к обслуживанию данного маршрута. Предполагается, что пока автобус малой вместимости (18 посадочных мест) будет делать три рейса в день, но исходя из загруженности и востребованности количество рейсов может быть увеличено.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа