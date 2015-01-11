На Южный Урал идет новая волна потепления

В Челябинскую область возвращается тепло – к выходным воздух прогреется до плюс 15 градусов.

По данным синоптиков, в ночь на среду, 6 октября, температура опустится до плюс 2 – минус 3, а при прояснении – до минус 6. Однако в дальнейшем она начнет расти, и днем термометры покажут 6-11 выше нуля.

В две следующих ночи температура не опустится ниже минус 2, а днем в четверг ожидается плюс 9-14 градусов, в пятницу – 10-15. Установится переменная облачность, преимущественно без осадков., ветер западный и северо-западный до 8 м/с.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-idet-novaya-volna-potepleniya_141918.html