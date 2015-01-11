В Озерске успешно реализуется проект «Я рисую детство»

В январе 2021 года проект «Я рисую детство», автором которого выступила озерчанка Кристина Нужная, принял участие в Первом конкурсе на предоставление грантов Губернатора Челябинской области физическим лицам, участвующим в развитии институтов гражданского общества.

Всего на конкурс было подано более 400 заявок, проект «Я рисую детство» вошёл в число 80 победителей. В его основе была идея создания мультипликационной студии, где все желающие юные жители Озёрского городского округа под руководством педагогов смогут своими руками создавать короткометражные мультфильмы.

Реализация проекта стала возможной при поддержке Дворца творчества детей и молодёжи. ДТДиМ выступил социальным партнёром и предоставил кабинет для размещения студии. Кроме того, проект получил дополнительную поддержку на конкурсе социально значимых проектов ФГУП «ПО «Маяк».

На грантовые средства было приобретено специализированное оборудование: мультимедийный станок, ноутбук, фотоаппарат, проведено профильное обучение педагогов.

В ходе обучения педагоги с головой окунулись в детство, дали волю творческому воображению и фантазии: учились раскадровке, написанию сюжетных линий, подборке героев, прорисовке персонажей.

С началом учебного года Дворец творчества детей и молодёжи распахнул двери своих творческих объединений «Анимашка» и «Мульти Пульти», где закипел творческий процесс.

Ребята детально прорабатывают своих героев, продумывают их образ и жизненное кредо, подбирают цветовую гамму. Совсем скоро начнётся процесс раскадровки (описание каждого действия героя в каждую секунду экранного времени).

Уже готовы первые работы – 10 секундные ролики. Скоро ребята, обучающиеся в мультипликационной студии, смогут продемонстрировать своё творчество зрителям.

Теперь в Озёрске каждый желающий ребенок может почувствовать себя настоящим мультипликатором, создать свой маленький шедевр. Напомним, что эта возможность появилась во многом благодаря Фонду поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48614/