2021-10-07YEKT08:00:00 | Новости Городские новости В округе усиливают профилактику коронавируса Состоялось очередное заседание оперативного штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа.

В дистанционном формате в нем приняли участие: первый заместитель главы Иван Сбитнев, руководители структурных подразделений администрации, представители полиции и эпидемиологи.

Заслушав и обсудив информацию руководителя Межрегионального управления № 71 ФМБА России Э.Б. Будущева и главного врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России И.В. Ширяева об обострении ситуации с заболеваемостью в округе и проводимых в связи с этим санитарных мероприятиях, участники штаба приняли решение:

- установить, что проведение на территории Озерского городского округа спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий допускается при условии соблюдения постановлений и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и обеспечения выполнения подпунктов 1, 2, 4 пункта 18 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности».

- Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.), Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (Степанов С.А.), Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа (Солодовникова Л.В.) при проведении мероприятий строго соблюдать постановления главного государственного врача Российской Федерации, а также постановления и методические рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; допускать участников межмуниципальных соревнований, развлекательных и иных мероприятий на территории Озерского городского округа при наличии отрицательного ПЦР-теста к вирусу SARS-Co-2, не ранее 72 часов до даты начала мероприятия.

Отдельное внимание было обращено на вводимые с 18 октября 2021 года в Челябинской области новые ограничения по коронавирусу (использование QR-кодов для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным количеством присутствующих более 100 человек).

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции отдельные рекомендации выданы работодателям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и другие) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

- обеспечить контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организаций или с клиентами) и клиентами;

- усилить дезинфекционный режим помещений в течение рабочего дня;

- обеспечить наличие в организациях запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

- применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей общего пользования;

- обеспечить проведение термометрии работников в течение рабочего дня;

- взять под личный контроль вакцинацию сотрудников против COVID-19.

Организациям розничной торговли и общественного транспорта:

- обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организаций или с клиентами) и клиентами до особого распоряжения, соблюдением дезинфекционного режима.

Управляющим организациям, осуществляющим свою деятельность по управлению многоквартирными домами:

- усилить контроль за проведением мероприятий по осуществлению дезинфекционного режима в местах общего пользования.

Управлению МВД России в г. Озерске, администрации Озерского городского округа, Межрегиональному управлению № 71:

- усилить контроль за исполнением распоряжения Правительства Челябинской области о введении режима повышенной готовности при нахождении в местах общего пользования, в общественном транспорте.

В ходе заседания начальник профильных управлений администрации доложили об оперативной обстановке по коронавирусу в учреждениях образования, культуры и спорта. В целом, на данный момент ситуация признана контролируемой. В подведомственных администрации сферах соблюдается режим готовности и реализуется утвержденный ранее план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Представитель полиции подтвердил намерение УВД увеличить количество проверок по соблюдению масочного режима и прочих мер в магазинах, кинотеатрах и других местах скопления граждан.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-10-07YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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