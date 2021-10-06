Информация о новых правилах продажи билетов на массовые мероприятия

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В соответствии с решением оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, с 18 октября 2021 года в Челябинской области использование QR-кодов станет обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным количеством присутствующих более 100 человек.

В связи с этим, администрация Озерского городского округа информирует жителей о новых правилах продажи билетов на массовые мероприятия (развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские и иные подобные) в закрытых помещениях Озерского городского округа.

Продажа билетов на мероприятия, предполагающие одновременное количество присутствующих более 100 человек, будет осуществляться при условии наличия действующего QR–кода, полученного с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www. gosuslugi. ru) или с использованием специального приложения Единого портала «Госуслуги. Стопкороновирус», подтверждающего наличие сведений о вакцинации против новой короновирусной инфекции или о перенесенной новой короновирусной инфекции в течение последних 6 месяцев, а также предоставлении паспорта для сверки информации о гражданине, указанной на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

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http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48636/