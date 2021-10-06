В России появится единая вакцина от COVID-19 и гриппа

В России создали технологическую платформу единой вакцины против гриппа и коронавируса – ее планируют клинически испытать в конце 2022 года.

Об этом изданию сообщил руководитель Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он допустил, что у вакцинированных образуются клетки памяти, которые будут поддерживать более высокий уровень антител. Увеличение общего уровня иммунизации приведет к тому, что ревакцинироваться можно будет не раз в полгода, а гораздо реже.

Пока же прививки от гриппа и коронавируса не считаются взаимозаменяемыми, для полной защиты нужно сделать и ту и другую.

По словам Гинцбурга, в основу технологической платформы будущего препарата заложена гибридная вакцина против ротавирусов, параллельно с ней идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

«Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту – совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса», – уточнил руководитель Центра им. Гамалеи.

Также свои единые вакцины против гриппа и коронавируса разрабатывают и другие российские научные центры. В ноябре 2020 года Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал исследования своей вакцины на лабораторных животных. О результатах работы пока не сообщали.+

По словам главного научного сотрудника Центра Гамалеи Виктора Зуева, единая прививка от гриппа и коронавируса нужна, чтобы облегчить течение болезни в случае одновременного инфицирования этими заболеваниями.

Как сообщил Минздрав РФ, доклинические исследования единой вакцины начались 17 сентября, а 4 октября глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что «первые результаты обнадеживающие».

https://dostup1.ru/medicine/V-Rossii-poyavitsya-edinaya-vaktsina-ot-COVID-19-i-grippa_142005.html