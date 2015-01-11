В преддверии Дня отца объявлен конкурс в социальной сети

4 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому каждое третье воскресенье октября будет отмечаться День отца.

Предложение об учреждении такого праздника поступило от депутата Госдумы РФ Анны Кузнецовой в июле 2021 года и было поддержано Министерством труда, а затем и Президентом РФ Владимиром Путиным. Кузнецова пояснила, что установление на Всероссийском уровне Дня отца подчеркнет роль мужчин в воспитании детей и будет способствовать сохранению традиционных семейных ценностей.

В этом году День отца выпадает на 17 октября и будет отмечаться официально впервые. В преддверии праздника «Ассоциация волонтеров Южного Урала» объявила конкурс в социальной сети «ВКонтакте». Для участия необходимо сделать доброе дело для своего отца: помочь ему с уборкой или ремонтом машины, хозяйственными делами.

Итоги конкурса будут подведены 17 октября. Победитель получит приз - путешествие для себя и своей семьи в одно из красивейших мест Челябинской области – Оружейную слободу «АиРовка» в Златоусте.

Информация для желающих участвовать по ссылке: https://vk.com/wall-86114510_10304.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48648/