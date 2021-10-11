В Озерске реализуется всероссийский проект «Пушкинская карта»

Проект «Пушкинская карта» реализуется с целью привлечения детей и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет к изучению культуры и искусства, его запустили Министерство культуры Российской Федерации совместно с Минцифры России, Почта Банком и Mail.ru Group с 1 сентября 2021 года.
Фактически «Пушкинская карта» – это обычная карта платежной системы «Мир». Ее выдает банк, а государство переводит деньги на счет. Владелец карты платит ею при покупке билетов на концерты, выставки и спектакли при посещении музеев, театров, филармоний.
Оформить "Пушкинскую карту" можно на портале "Госуслуги" (подробнее – здесь). Заполняете заявление и через несколько минут становитесь обладателем виртуальной карты «Мир». После этого устанавливаете мобильное приложение "Госуслуги. Культура" и выбираете то, что вам по вкусу. Если у вас пока нет подтвержденной учетной записи на портале "Госуслуги", необходимо ее получить (это можно сделать онлайн через банк, в центре обслуживания, с помощью УКЭП или через Почту России). Условия для оформления: гражданство РФ, возраст от 14 до 22 лет, наличие паспорта, подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Других требований нет.
На карту будет зачислено 3000 рублей – эти средства надо будет израсходовать до нового года, а с 1 января 2022 года государство перечислит на «Пушкинскую карту» уже 5000 рублей. Но потратить эти деньги можно только на культурный досуг. А именно: оплатить ими билеты на любое мероприятие, представленное в официальной афише. Копить "культурные" деньги не получится. И если вы не успеете их потратить в этом году, то они "сгорают". В новом году вы получите новую, определенную государством сумму. Так что, не откладывайте долгожданный поход в театр на потом!
Полная афиша всех событий уже доступна на портале "Культура.РФ" и в приложении "Госуслуги. Культура". В программе участвуют около 1500 тысяч учреждений культуры, как государственных, так и частных, которые уже предлагают около 10 000 интереснейших событий. Ограничения тоже есть: по "Пушкинской карте" нельзя будет купить билеты в цирк или кино. Одно из главных достоинств этой программы заключается в том, что можно выбрать любой музей или театр, находящийся в любой точке страны. С учётом действий антиковидных ограничений.
По информации Управления культуры администрации Озерского городского округа, на сегодняшний день в театре драмы и комедии «Наш дом» ведется активная работа по реализации проекта «Пушкинская карта». Установлен специальный «Белый платежный терминал», который используется исключительно для работы по программе «Пушкинская карта». То есть технически театр готов к показу спектаклей в рамках этого проекта. Администрацией театра разработана афиша, в которую включены спектакли, соответствующие критериям, согласно которых тот или иной спектакль может быть включен в афишу театра. Обратите внимание: билет будет именным – подарить его другу или отдать маме не получится.
Как сообщили в Управлении образования, в Озерском городском округе на сегодняшний день предложением воспользовались 384 обучающихся 8-11 классов из 2267 человек. Педагоги рассчитывают на заинтересованность и помощь родителей в оформлении и использовании «Пушкинской карты».
Как можно купить билет в театр «Наш дом»?
Онлайн на сайте театра "Наш дом", перейдя по ссылке: https://www.teatr-ozersk.ru/afisha/pushkinskaya-karta.
Такую возможность предоставляет билетная система.
1.Выберите спектакль на афише Пушкинской карты: https://www.teatr-ozersk.ru/afisha/pushkinskaya-karta
2. Выберите места в зале и нажмите кнопку КУПИТЬ.
Информация о новых правилах продажи билетов на массовые мероприятия в Озерске: http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48636/
Справочно:
Полная афиша всех событий уже доступна на портале "Культура.РФ" и в приложении "Госуслуги. Культура". В программе участвуют около 1500 тысяч учреждений культуры, как государственных, так и частных, которые уже предлагают около 10 000 интереснейших событий. Ограничения тоже есть: по "Пушкинской карте" нельзя будет купить билеты в цирк или кино.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа