В Озерске состоялось заседание оперативного штаба по поводу обязательной вакцинации от COVID-19

На очередном заседании оперативного штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа (11.09.2021) был рассмотрен вопрос об обеспечении обязательной вакцинации на территории муниципалитета.

Заслушав и обсудив информацию руководителя Межрегионального управления № 71 Э.Б. Будущева, главного врача ФГБУЗ Клиническая больница № 71 ФМБА России Е.П. Фомина, главного врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России И.В. Ширяева, а также в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Озерского городского округа принято решение:

1. Руководителям организаций и предприятий независимо от организационно-правовых форм и форм собственности с 11.10.2021 обеспечить выполнение требований постановленияГлавного государственного санитарного врача Челябинской области от 8 октября №3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Челябинской области по эпидемическим показаниям», постановления главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области от 11.10.2021 №1 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Озерском городском округе Челябинской области по эпидемическим показаниям».

2. В соответствии с п. 14 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Озерского городского округа:

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и другие) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

- обеспечить контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организаций или с клиентами) и клиентами;

- усилить дезинфекционный режим помещений в течение рабочего дня;

- обеспечить наличие в организациях запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

- применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей общего пользования;

- обеспечить проведение термометрии работников в течение рабочего дня с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

3. В соответствии с пп. 4 п. 18 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» рекомендовать гражданам обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

4. Рекомендовать организациям розничной торговли и общественного транспорта обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организаций или с клиентами) и клиентами до особого распоряжения, соблюдением дезинфекционного режима.

5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, осуществляющих свою деятельность по управлению многоквартирными домами, усилить контроль за проведением мероприятий по осуществлению дезинфекционного режима в местах общего пользования.

6. Рекомендовать ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России дополнительно организовать работу мобильных вакцинальных бригад для вакцинации населения от коронавирусной инфекции (COVID-19).

В решении штаба также отмечена необходимость усилить контроль за исполнением распоряжения Правительства Челябинской области о введении режима повышенной готовности при нахождении в местах общего пользования и в общественном транспорте, контроль должны обеспечить уполномоченные федеральные и муниципальные организации.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48687/