В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность

14 октября Русская Православная Церковь отмечает Покрова Пресвятой Богородицы. В Озёрске в этот день по традиции проходят особые торжества, поскольку храм был освещён в честь этого православного праздника Подробнее
Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) Подробнее
9 октября начальник отдела ЗАГС администрации Озерского городского округа Наталья Трушкина торжественно вручила медаль «За любовь и верность» и грамоту супружеской паре Владимиру Александровичу и Антонине Ивановне Лебедевым Подробнее
В понедельник во Владивостоке завершился первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между челябинским «Трактором» и местным «Адмиралом». Встреча завершилась победой гостей по буллитам (4:3).
Для челябинского клуба эта игра стала третьей в рамках выездного турне на Дальний Восток. До этого «медведи» дважды сыграли в Хабаровске против «Амура» (2:0, 5:4). Подробнее