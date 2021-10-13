В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность

В понедельник во Владивостоке завершился первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между челябинским «Трактором» и местным «Адмиралом». Встреча завершилась победой гостей по буллитам (4:3).

Для челябинского клуба эта игра стала третьей в рамках выездного турне на Дальний Восток. До этого «медведи» дважды сыграли в Хабаровске против «Амура» (2:0, 5:4). Подробнее