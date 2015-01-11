В отпуск со «Спутником V»: какие страны принимают туристов с российской вакциной

На данный момент в России доступны четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Для путешествий по России подойдет любая из них. А вот для путешествий за границу лучше всего подойдет «Спутник V». Сегодня 46 стран готовы принимать туристов, в том числе из России. Почти все из них признают российскую вакцину «Спутник V». ИА «Первое областное» собрало информацию, где можно отдохнуть российским туристам, у которых на руках уже есть сертификат о вакцинации.

По данным Федерального агентства по туризму, туристов, вакцинированных российской вакциной «Спутник V», наравне с теми, кто имеет прививку другими международными препаратами, на данный момент готовы принять в следующих странах: Абхазия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Венесуэла, Грузия, Египет, Зимбабве, Казахстан, Киргизия, Кипр, Ливан, Мадейра, Марокко, Мексика, Молдавия, Монголия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словения, Турция, Узбекистан, Черногория.

Еще ряд стран признает эффективность российской вакцины, но просит от туристов иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 48 или за 72 часа (зависит от условий определенной страны). Это Азербайджан, Албания, Армения, Бахрейн, Греция, Иордания, Иран, Кения, Маврикий, Мальдивы, Оман, Таджикистан, Таиланд (Пхукет), Тунис, Шри-Ланка, Хорватия, ОАЭ.

В Челябинской ассоциации туристических организаций уточнили, что наличие прививки не является обязательным условием для путешествий. Все открытые на текущий момент страны готовы принять туристов с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета. А некоторые страны (например, ОАЭ или Мальдивы), несмотря на наличие прививки, и вовсе готовы принять только с результатами ПЦР-теста.

По информации оперативного штаба, с 9 ноября 2021 года возобновляется регулярное авиасообщение на взаимной основе со следующими государствами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд (с учетом требований страны, только для граждан Российской Федерации, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции).

«Что касается путешествий по России, то здесь дела обстоят даже жестче. Например, такой популярный среди южноуральцев Краснодарский край готов принимать только при наличии сертификата о вакцинации. Здесь даже ПЦР-тест не подойдет. Зато какой именно российской вакциной вы привиты, не имеет никакого значения. Главное, что привиты и ваш сертификат — действующий»,

— рассказала глава Челябинской Ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Европейские страны не спешат пока признавать ни одну российскую вакцину. Впрочем, посол Италии в Москве Джорджо Стараче накануне заявил, что Италия заинтересована в том, чтобы процедура признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории ЕС максимально ускорилась. Посол также отметил, что Италия также рассчитывает на скорое возобновление как туристического, так и бизнес-потока из России.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-otpusk-so-sputnikom-v-kakie-strany-prinimayut-turistov-s-rossiyskoy-vaktsinoy/