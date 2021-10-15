Сотрудниками полиции раскрыта кража имущества со строящегося объекта в Озерске

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Из материалов уголовного дела следует, что ранее в полицию поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о том, что с территории строящегося объекта было похищено имущество. Сумма ущерба составила 11 987 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного противоправного деяния, сотрудниками полиции был задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные правонарушения житель Озерска 1987 года рождения. Установлено, что мужчина ранее работал на территории строящегося объекта и, дождавшись ухода строителей, проник через забор на территорию стройки и похитил стройматериалы. Похищенное имущество фигурант сдал в пункт приема металла, а вырученные денежные средства потратил по своему усмотрению.

Обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.