Ушла из жизни Нина Михайловна Турлюн, легенда озерского образования

Администрация и Собрание депутатов Озерского городского округа выражают искреннюю скорбь по поводу ухода из жизни почетного гражданина Озерска, начальника отдела озерского образования с 1984 по 1997 год Нины Михайловны Турлюн.

Весь Озерск знал Нину Михайловну как одного из лучших руководителей очень сложной и важной сферы – образования. Она умела делать свое дело профессионально, соблюдая баланс интересов и всегда добивалась необходимых результатов. Нина Михайловна была яркой личностью и лидером, которого трудно повторить. Ее энергичность, интеллигентность, ответственность, а также прекрасные душевные качества снискали уважение окружающих. Сохраняя верность призванию, Нина Михайловна до последних дней жизни поддерживала связь с коллегами, всегда интересовалась состоянием дел в сфере образования и помогала добрым советом молодым педагогам.

Добрую память об этом светлом человеке многие жители округа – прежде всего, ученики и их родители - пронесут через всю жизнь.

Слова поддержки и сочувствия родным и близким Турлюн Н.М. выражают озерчане и руководство муниципалитета: ваша утрата невосполнима, но вашу боль мы разделяем вместе с вами.

Прощание с Ниной Михайловной Турлюн состоится 20 октября, в среду, в 12:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Биографическая справка:

Турлюн Нина Михайловна родилась 10.09.1935 г. в с. Кособродка Троицкого р-на, Челябинской области. В 1953 году поступила в Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П. Чкалова, а через год перевелась в Челябинский, который закончила в 1958 по специальности «Биология и география». Свою трудовую деятельность начала в школе рабочей молодежи №1 г. Челябинска.

В 1975 году вместе с мужем Николаем Ивановичем переехала в г. Челябинск – 65. Здесь первый год Нина Михайловна преподавала биологию и географию в школе №24, а затем стала заведующей методическим кабинетом городского отдела народного образования, заместителем начальника гороно.

Под руководством Турлюн Н.М. велась работа по оперативному и эффективному обмену опытом учителей, пропагандировались педагогические знания среди родителей, тружеников предприятий, слушателей вечерних университетов.

Нина Михайловна обучалась на курсах Центрального института повышения квалификации работников педагогического труда и в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

В 1984 – 1997 гг. возглавляла городской отдел народного образования. Под ее руководством в городе формировалась система обучения детей с 6 лет, развивались связи с шефствующими предприятиями, создавались школы нового типа.

С 1998 г. она – главный специалист отдела образования администрации г. Озерска, совершенствовала систему работы с одаренными детьми и педагогами-наставниками. В 2001 – 2005 гг. - заместитель начальника отдела народного образования администрации г. Озерска, председатель комиссии по аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. Занималась анализом деятельности педагогов, подготовкой к проведению ее экспертизы.

Член горкома КПСС (1981 – 1989 гг.), депутат городского Совета, работала в комиссиях по народному образованию, по делам несовершеннолетних. Заслуженный учитель России (1990 гг.).

Звание «Почётный гражданин города» присвоено Турлюн Нине Михайловне за 37-летнюю безупречную службу и добросовестный труд в системе образования постановлением Главы администрации города Озерска Челябинской области от 08.09.1995 № 1724.

Управление образования: Нина Михайловна Турлюн - человек–эпоха, человек-образец служения людям, озерскому образованию

Большой путь в профессии от учителя до заведующего отделом образования прошла Нина Михайловна Турлюн. В 1958 году закончила Челябинской педагогический институт по специальности «биология и география». В 1975 вместе с мужем переехала в город Челябинск – 65. Николай Иванович Турлюн – директор школы, Нина Михайловна – сначала учитель биологии и географии школы №24, через год – заведующий методическим кабинетом отдела образования, а с 1984 по 1997 годы бессменно возглавляла и сам отдел озерского образования. За сухими строчками биографии целая эпоха!

Для руководителей и педагогов образовательных организаций Нина Михайловна всегда была образцом мудрого, делового руководителя. Её отличали высокий профессионализм, требовательность к себе, разносторонние интересы и широкий кругозор, высокая работоспособность и желание всегда достигать поставленных целей, двигаться вперед, к новым вершинам, не останавливаясь на достигнутом.

Будучи первым руководителем, Нина Михайловна последовательно и настойчиво наращивала усилия по укреплению авторитета системы городского образования на областном и российском уровнях. В результате озерская система общего образования и сегодня одна из самых результативных в Челябинской области.

Ей как руководителю досталось трудное пореформенное время, но отдел образования под её руководством всегда находил резервы для создания условий школам, обеспечивающим высокое качество образования в Озерске. В то сложное время строились и открывались новые школы и учреждения дополнительного образования.

В Нине Михайловне удивительным образом сочетались высокая самоотдача, упорство, умение преодолевать трудности и добиваться намеченного результата, твердость в принятии решений с невероятной доброжелательностью, отзывчивостью, интеллигентностью. Целеустремленность, открытость и ответственность были сопряжены в ней с потрясающим чувством такта, бережного отношения к педагогам. Именно ответственность и преданность озерскому образованию сподвигнули Нину Михайловну продолжить после выхода на заслуженный отдых свою деятельность в лицее №39, помогать в становлении молодой образовательной организации.

На протяжении всей своей жизни Нина Михайловна оставалась крепким профессионалом своего дела, надежным другом, хорошей женой, прекрасной мамой, замечательной бабушкой и прабабушкой.

Это тяжелая утрата для всех нас!

Нина Михайловна останется в наших сердцах и нашей памяти.

Мы будем помнить…

Источник: http://gorono-ozersk.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48735/