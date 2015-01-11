Евгений Щербаков: «Результат хороший и выиграли от этого прежде всего дети»

В рамках инициативного бюджетирования в Центре были выполнены: ремонт фасада здания, установлены специальные игровые формы, адаптированные для детей-инвалидов, утеплено овощехранилище.
В ходе реализации проектов полностью преобразился фасад – строители зашпаклевали стены, убрали грибковые проявления, покрасили стены, а также обновили деревянные балконные конструкции. На одном из участков было организовано полноценное современное игровое пространство. Проведено утепление стен действующего овощехранилища, благодаря чему овощи не промерзнут и будут безопасно хранится длительное время.
– Детская площадка сейчас радует наших воспитанников. Для них это праздник! Даже маломобильные, лежачие дети теперь могут качаться на современных удобных качелях. У нас теперь есть веранда для детей-колясочников, карусель, горка, песочница, надеемся, что они будут служить нам долгие годы, – подчеркнула исполняющая обязанности директора Центра содействия семейному воспитанию Ольга Лыкова. – Инициативное бюджетирование – это реальный, работающий проект, который направлен на точечное решение самых важных нужд и целей горожан. Необходимо просто проявить инициативу. Все три проекта для нас были жизненно необходимы. Более десяти лет мы пытались реализовать эти идеи, но необходимые суммы средств были очень большие, а инициативное бюджетирование помогло нам всё это реализовать.
– Общее впечатление замечательное. Этот Центр можно назвать уникальным, таких учреждений в области немного, а в других ЗАТО нет вообще. Дети здесь получают уход, заботу, внимание. Я считаю, что со стороны людей, которые здесь работают, это социальный подвиг. Хочу поблагодарить руководителя Центра Ольгу Лыкову за то, что своевременно справилась с задачей. Всё, что они задумали, им удалось выполнить. Результат замечательный. Качественно выполнен ремонт фасада, оборудована детская площадка с учётом мнений воспитателей, подготовлено к зиме овощехранилище. Отмечу, что более 1 миллиона 780 тысяч рублей было вложено бюджетных средств, кроме того проект финансово поддержал Челиндбанк. Выражаю благодарность ответственным бизнесменам за активную гражданскую позицию. Результат хороший и выиграли от этого прежде всего дети.И в целом в этом году в округе была проведена большая работа в рамках инициативного бюджетирования, – поделился впечатлением глава округа Евгений Щербаков.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа