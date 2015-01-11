Евгений Щербаков: «Результат хороший и выиграли от этого прежде всего дети»

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась местная жительница, 1969 года рождения. Потерпевшая сообщила, что ей позвонила неизвестная женщина, представилась специалистом финансового отдела банка и пояснила, что мошенниками совершены попытки оформления кредитов на ее имя и для отмены данных операции потерпевшей необходимо самостоятельно оформить кредиты в отделениях банков на максимальные суммы Подробнее